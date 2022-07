L’Amazon Prime Day 2022 è iniziato e sono veramente tante le offerte proposte sul sito, anche per quanto riguarda gli smartphone Android. Tra queste spicca lo sconto riguardante POCO F4 GT, dispositivo che strizza l’occhio ai gamer (ma non solo) lanciato a fine aprile 2022: se state cercando un nuovo smartphone fareste bene a dargli un’occhiata.

POCO F4 GT tra le migliori offerte Android dell’Amazon Prime Day 2022

POCO F4 GT il flagship del produttore e mette a disposizione specifiche tecniche di alto livello. Offre infatti un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ certificato HDR10+ con refresh rate fino a 120 Hz e touch sampling rate fino a 480 Hz (ideale per i giochi più frenetici) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con CPU octa core a 3 GHz e GPU Adreno 730, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Non manca la connettività di ultima generazione (5G e Wi-Fi 6E).

Per tenere sotto controllo le temperature, soprattutto in questo periodo dell’anno e durante le sessioni di gioco, POCO ha integrato il sistema Liquid Cool Technology 3.0, con una doppia camera di vapore da 4860 mm². La casa cinese non si è scordata il comparto fotografico ovviamente: a bordo ci sono tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 20 MP integrata con un piccolo foro nello schermo. Degna di nota la batteria da 4700 mAh, divisa in due celle da 2350 mAh ciascuna: supporta la ricarica rapida cablata fino a 120 W.

POCO F4 GT è stato lanciato a un prezzo consigliato di 599,90 euro nella versione da 8-128 GB, e questa stessa variante è in offerta con l’Amazon Prime Day 2022 con 150 euro di sconto (-25%). Se siete abbonati Prime potete infatti portarvi a casa lo smartphone a 449,90 euro o 549,90 euro (12-256 GB): per procedere all’acquisto non vi resta che seguire il link qui sotto. Per tante altre offerte del Prime Day potete rivolgervi alle nostre pagine dedicate, disponibili in fondo.

