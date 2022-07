Google non ha ancora completamente integrato il design Material You per il Play Store, ma ora sembra che l’azienda di Mountain View abbia iniziato a implementare il rinnovamento dell’app per un numero più ampio di dispositivi.

Gli ultimi aggiornamenti del design sono stati introdotti alcuni mesi fa, ma solo ora stanno comparendo su un numero maggiore di smartphone Android, tuttavia le novità potrebbero passare inosservate, poiché consistono in alcuni piccoli aggiornamenti grafici.

Google Play Store ottiene i pulsanti in stile Material You

Come visibile negli screenshot del canale Google News su Telegram, la società sta finalmente aggiornando i pulsanti del Play Store con il design dai bordi arrotondati tipico del Material You.

Previous Next Fullscreen

Pur trattandosi di un lieve ritocco dell’interfaccia, ora il Google Play Store appare più in linea con le altre app Google che sono state già aggiornate. Il mese scorso il Play Store ha cambiato look sul Web ed è diventato molto più moderno.

Con Android 13 i temi dinamici di Material You dovrebbero trovare una più larga applicazione e consentire sempre più spesso di selezionare i colori di uno sfondo per creare un tema dinamico personalizzato caratterizzato da accenti cromatici unici, offrendo un’esperienza diversa per ciascun utente.

Il nuovo design potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti, ma per verificare se è già disponibile per il vostro account basta aggiornare l’App Google all’ultima versione tramite il badge sottostante.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica del mese