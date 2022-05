Di tanto in tanto il team di Google apporta delle modifiche grafiche più o meno rilevanti ai vari servizi offerti dal colosso di Mountain View e anche il Google Play Store rientra tra i prodotti oggetto di tale restyling.

In particolare, ad essere stata modificata è la versione Web del Google Play Store, che si avvicina così dal punto di vista grafico ad altri servizi del colosso di Mountain View e ciò avviene dopo tanti anni di utilizzo della medesima interfaccia.

Ecco come cambia la versione Web del Google Play Store

La nuova UI inizia in alto con il logo Google Play e le schede dedicate a Giochi, Applicazioni, Film e TV, Libri e Bambini mentre nella parte destra, accanto all’immagine dell’utente, è presente l’icona con la lente d’ingrandimento per avviare la ricerca dei contenuti desiderati.

Nella visualizzazione delle Applicazioni sono presenti i filtri per dispositivo (Smartphone, Tablet, TV, Chromebook, Orologio e Auto) e a seguire vi sono i classici caroselli con le app consigliate. La sezione Giochi è simile, anche se i filtri per Orologio e Auto non vengono mostrati e ci sono anteprime delle applicazioni molto più grandi.

Quando si guarda la pagina dedicata ad un’applicazione viene mostrata un’ampia sezione in alto che mette in risalto i dettagli chiave (come la valutazione e le recensioni, il numero di download e il tipo di utenza a cui è destinata) su uno sfondo sfocato.

Accanto alla descrizione dell’app viene mostrata sulla destra una barra laterale per consigliare tanti altri contenuti da scaricare mentre in basso è presente una sezione dedicata alla sicurezza dei dati.

Purtroppo non viene supportato il tema scuro (almeno non per il momento).

Stando a quanto si apprende, allo stato attuale questa nuova versione Web del Google Play Store è disponibile per una buona parte di utenti ma non ha ancora raggiunto tutti. Chi non la visualizza probabilmente dovrà avere ancora pazienza soltanto per poco tempo.