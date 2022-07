Lo scorso mese il team di Google ha annunciato che Google Duo sta diventando Meet e aggiungerà tutte le sue funzionalità nel corso delle prossime settimane e pare che la “fusione” di questi due servizi sia stata effettivamente avviata su Android.

Dopo l’aggiornamento all’ultima versione di Google Duo (la v. 169.0.459621665.duo.android_20220612.16_p6), infatti, una piccola parte di utenti vede una scheda “Duo sta migliorando ancora” sotto il campo di ricerca.

Come cambia l’app Google Duo su Android

Al momento la disponibilità di questa novità è ancora molto limitata ma il colosso di Mountain View si sta preparando ad un rilascio a livello globale e ha anche pubblicato una pagina sul sito di supporto nella quale spiega come cambierà il servizio (la trovate seguendo questo link).

Ecco come Google descrive l’importante novità:

La tua app Duo diventerà Meet, con un nuovo nome e una nuova icona e più funzioni come gli effetti di sfondo

Dopo avere toccato il pulsante in basso a destra (che si chiama ora “Nuovo” invece di “Chiama”) gli utenti hanno la possibilità di creare una nuova riunione e pianificare in Google Calendar, ossia funzionalità che arrivano da Google Meet.

Selezionando l’opzione per creare una nuova riunione gli utenti ottengono in link di Google Meet con le possibilità di condividerlo e di entrare nella riunione (tale riunione apparirà nella schermata iniziale ottimizzata nella nuova sezione “Riunioni”, che mostrerà anche tutti gli eventi programmati nel calendario).

Al momento la fusione tra Google Duo e Google Meet è ancora in una prima fase e solo una ristretta cerchia di utenti ha la possibilità di provare le novità, peraltro sotto attenta osservazione da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View, che desidera assicurarsi che non vi siano problemi di qualità dell’esperienza.

Tra le funzionalità incluse in questa prima fase vi sono gli sfondi virtuali, le chat di testo durante la riunione, i sottotioli in tempo reale e la possibilità di arrivare fino a 100 partecipanti. Nella seconda fase cambieranno nome e icona e l’app si trasformerà in Google Meet.

La nuova versione di Google Duo per Android può essere scaricata dal Google Play Store: