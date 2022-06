Da tanti mesi non è più un segreto che nei piani di Google vi è la sostituzione di Google Duo con Google Meet e adesso è arrivata da parte del colosso di Mountain View l’ufficialità.

Un percorso iniziato tanti anni fa

Nell’ultimo decennio il team di Google ha provato a lanciare vari servizi dedicati alle videochiamate ma probabilmente nessuno fino a questo momento è riuscito ad ottenere il successo sperato dal colosso di Mountain View, che è così sempre passato a quello successivo.

Ebbene, pare che adesso sia arrivato il momento di Google Meet di provare a divenire il prodotto “finale” del colosso statunitense, che definisce tale servizio come una “soluzione unica connessa”.

E così Google ha deciso di aggiornare Google Duo su Android e iOS introducendo tutte le funzionalità più apprezzate di Google Meet, come la possibilità di personalizzare le chiamate e le riunioni con sfondi virtuali, la possibilità di pianificare le riunioni, il supporto alle chat durante le video riunioni, la condivisione live di contenuti, la possibilità di visualizzare sottotitoli in tempo reale, il supporto fino a 100 partecipanti e l’integrazione con altri servizi dell’azienda (come Gmail, Google Calendar, Google Assistant e Google Messaggi).

Google Duo si trasformerà in Google Meet

Il colosso di Mountain View ci tiene a precisare che le funzionalità di videochiamata esistenti di Google Duo rimarranno e gli utenti avranno la possibilità di “effettuare videochiamate ad amici e familiari tramite numero di telefono o indirizzo e-mail”.

Un altro aspetto importante di questa “fusione” tra Google Duo e Meet è rappresentata dal fatto che gli utenti non dovranno scaricare una nuova app e “tutta la cronologia delle conversazioni, i contatti e i messaggi continueranno a essere salvati”.

Google Meet ad oggi prevede delle restrizioni sulla durata delle videochiamate di gruppo per i non clienti di Workspace ma con il nuovo servizio Duo/Meet non dovrebbero esserci (usando l’app mobile) mentre ci sarà un limite di 60 minuti per le chiamate di gruppo sul Web.

Questa prima fase della “fusione” tra Google Duo e Meet si svolgerà nelle prossime settimane e sarà monitorata con grande attenzione dal colosso di Mountain View, in modo da evitare che gli utenti possano andare incontro ad un peggioramento dell’esperienza.

Una volta terminato il periodo di test, Google Duo verrà rinominata in Google Meet (ciò dovrebbe avvenire nella parte finale del 2022) e sarà proposta come “un servizio di videocomunicazione unico disponibile per tutti gratuitamente”.

In sostanza, i progetti di Google per Google Duo (o Meet) sono piuttosto ambiziosi e nelle prossime settimane potremo iniziare a farci un’idea di ciò che ci aspetta.

