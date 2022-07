Google ha aggiornato lo strumento di ripristino dei dati di Android che semplifica la copia di messaggi, app e altro da un altro smartphone Android. Il codice dell’app ora contiene alcuni riferimenti al prossimo tablet Pixel.

Google aggiorna lo strumento di ripristino dei dati di Android

Questa settimana un nuovo aggiornamento dello strumento di ripristino dei dati ha iniziato a essere distribuito tramite il Google Play Store portandolo alla versione 1.0.455404737.

Analizzando il codice dell’app, il team di 9To5Google ha trovato sei nuove animazioni che lo strumento mostrerà quando l’utente copia i dati su un nuovo tablet Android.

La principale differenza rispetto a quelle esistenti è che uno dei dispositivi mostrati ora assomiglia a un tablet piuttosto che a un altro smartphone.

Sebbene queste animazioni siano etichettate genericamente come “copying_animation_tablet”, un’ulteriore ispezione del codice rivela che ognuna delle stringhe contiene riferimenti a “Tangor”, il nome in codice interno di Google Pixel Tablet atteso per il prossimo anno.

Questo dato suggerisce che le nuove animazioni sono state progettate con l’intenzione di essere utilizzate con il tablet di Google, tuttavia il codice dell’app rivela che lo strumento di ripristino dei dati mostrerà queste stesse animazioni su qualsiasi dispositivo con un DPI dello schermo di almeno 600, il che significa che non è esclusivo del tablet Pixel.

