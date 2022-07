Da pochi giorni, sul sito del colosso di Seattle, è possibile acquistare Nubia RedMagic 7, lo smartphone con la scheda tecnica per i videogiocatori incalliti.

E voi direte, fin qua tutto normale, no? Ed invece è proprio qua che casca l’asino. Infatti, il nuovo gaming phone di Nubia è disponibile all’acquisto alla “modica” cifra di 789€ per la versione 12/128GB, 919€ per la versione 16/256GB e ben 999€ per la versione top di gamma da 18GB di RAM e 256GB di memoria interna, un rincaro rispetto ai prezzi del sito ufficiale del produttore di, rispettivamente, 160, 190 e 200€.

Ciò che lascia ancora più perplessi è senza dubbio il fatto che lo smartphone venga venduto su Amazon direttamente dal produttore, che non sia un errore di prezzo? (Nel dubbio attendete il fatidico Prime Day, l’evento annuale esclusivo di Amazon, che potrebbe riservarci delle importanti sorprese)

Quello che è certo è che, in questo momento, se siete interessati a questo mostro di potenza, di cui trovate le specifiche tecniche qua sotto, è meglio se fate un salto sullo store ufficiale per portarvelo a casa ad un prezzo decisamente più ragionevole:

Display AMOLED 6.8” con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e campionamento del tocco di 720 Hz

SoC Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

12/16/18GB RAM LPDDR5, 128/256GB storage interno UFS 3.1

Fotocamera posteriore da 64 MP (f1.79) + 8 MP ultra wide (F2.2) + 2 MP macro(F2.4), video in 8K a 30fps , 4K a 60fps. Fotocamera frontale da 8 Megapixel con registrazione video 1080P/720P a 30 fps.

Chip gaming Red Core 1 per migliorare le performance durante le sessioni di gioco

Trigger dorsali con frequenza di campionamento del tocco di 500Hz e tempo di risposta di 7.4ms

con frequenza di campionamento del tocco di 500Hz e tempo di risposta di 7.4ms Sistema di raffreddamento a 9 strati con piastra di raffreddamento e turbofan

Batteria da 4500 mAh e ricarica rapida fino a 65W

e ricarica rapida fino a 65W Connettività 5G SA/NSA e WIFI 6E, jack audio da 3.5mm e dual speaker

