Expert Raw è l’applicazione fotocamera di Samsung dedicata agli smartphone di fascia alta del brand, quelli che possono fare affidamento su un comparto fotografico notevole nonché dotato di teleobbiettivo. Dopo l’aggiornamento rilasciato ad aprile, oggi scopriamo alcune novità che verranno introdotte con il prossimo aggiornamento e che faranno felici i possessori di smartphone compatibili; di contro, altri possessori di dispositivi Samsung, dovranno aspettare ancora un po’ prima di poterla utilizzare.

Ecco le novità che verranno introdotte dall’aggiornamento

La prima delle nuove funzionalità che verranno introdotte con l’aggiornamento riguarda i preset personalizzati, d’ora in poi l’app permetterà agli utenti di creare preset con le loro impostazioni personalizzate, controllando con precisione tutta una serie di impostazioni diverse; salvando questi parametri, sarà possibile utilizzarli per gli scatti futuri senza dover ogni volta settare nuovamente la configurazione da capo.

La seconda novità riguarda invece i formati di salvataggio, attualmente l’app consente agli utenti di salvare gli scatti in formato RAW e JPEG contemporaneamente, ma non tutti hanno necessità di mantenere un’immagine in entrambi i formati; grazie al prossimo aggiornamento si avrà facoltà di scegliere se salvare lo scatto con entrambi i formati o sceglierne uno solo di default.

Alcuni smartphone dovranno attendere per ricevere Expert Raw

A febbraio di quest’anno Samsung ha iniziato ad ampliare l’elenco di smartphone che supportano l’app Expert Raw, per alcuni di essi, nello specifico Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold 2, si era inizialmente stimato l’arrivo dell’app entro la metà dell’anno corrente. Sfortunatamente il programma di supporto è in ritardo e i possessori degli smartphone in questione dovranno attendere settembre per poter utilizzare l’app, ciò è dovuto al fatto che questi dispositivi necessitano di un aggiornamento completo del comparto fotografico prima di ricevere il supporto ad Expert Raw.

Infine Samsung ha confermato che Expert Raw non supporterà il teleobbiettivo di Galaxy S20 Ultra, ma solo il grandangolare e ultra grandangolare, questo perché il teleobbiettivo Hybrid Optic 10x di cui è dotato lo smartphone non è in grado di riprodurre Bayer Raw, parte integrante e fondamentale per il funzionamento dell’app Expert Raw.

