Dopo aver personalizzato GT Neo 3T in versione Naruto, Realme ha lanciato sul mercato indiano un’edizione limitata del suo nuovo medio-alto di gamma, Realme GT Neo 3 150W, un prodotto che svetta tra tutti gli altri smartphone lanciati quest’anno grazie alla sua ricarica fulminea e al suo design che sicuramente non passa inosservato (qui la recensione completa).

Realme GT Neo 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition

Così si chiama la nuova edizione speciale dello smartphone della casa cinese, ispirato chiaramente all’eroe Marvel.

L’imponente confezione, che riporta il celebre martello, cela al suo interno lo smartphone, che, a dirla tutta, per quanto riguarda il design esterno, è un “classico” GT Neo 3.

Tutto cambia volgendo uno sguardo a ciò che contiene la confezione: la spilla personalizzata per rimuovere la sim, gli sticker, le carte a tema e i wallpaper preapplicati rimandano esplicitamente alla divinità norrena e al film, da pochissimo uscito nelle sale italiane.

Ricordiamo brevemente le specifiche tecniche del prodotto:

Display AMOLED da 6.7” con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz

da 6.7” con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz Processore Dimensity 8100 con GPU Mali-G610

con 8/12GB RAM LPDDR5, 128/256GB storage interno UFS 3.1

Cam principale 50MP (sensore Sony IMX766 ), grandangolare 8MP, macro 2MP, cam anteriore 16MP

(sensore ), grandangolare 8MP, macro 2MP, cam anteriore 16MP Batteria da 4500mAh con ricarica a 150W (100% in 15 minuti)

Prezzi e disponibilità

Realme GT Neo 3 150W Thor: Love and Thunder Limited Edition sarà disponibile solamente nella variante 12/256, nella colorazione Nitro Blue.

Il prezzo per il mercato indiano è, al cambio, di 534€ (42999 Rupie indiane), il che fa ben sperare in quanto la stessa versione in edizione standard è stata lanciata allo stesso prezzo.

Lo smartphone è disponibile in pre-order dal sito indiano di Realme e verrà poi reso acquistabile da tutti su questo ed altri siti specializzati dalle 12.00 del 13 luglio.

