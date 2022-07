Dopo essere stato certificato sul database TENAA, famoso ente di certificazione cinese, Realme si appresta a condividere le prime immagini ufficiali del nuovo prodotto di fascia alta: Realme GT2 Master Explorer Edition.

La data di lancio è prevista per il 12 Luglio e Realme sta creando il giusto hype per un prodotto che, offerto al giusto prezzo, potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Uno smartphone elegante

La casa di Shenzhen, come aveva già peraltro fatto con Realme GT Master Edition, punta tutto sull’eleganza, collaborando con Jae-Jun, un designer che vanta collaborazioni con The North Face e Ralph Lauren, offrendo un design che ricorda i bauli da viaggio, molto di moda nel secolo scorso.

Per quanto concerne il camera bump, questo riprenderà non poco le linee di Realme GT Neo 3, con la camera principale ben in evidenza e le due secondarie al di sotto di essa. Dalla foto possiamo notare il doppio flash led incastonato tra le 3 camere.

Lo schermo sarà piatto mentre il frame arriverà a coprire anche parte della back cover, formando una sorta di cornice.

Specifiche tecniche attese di Realme GT2 Master Explorer Edition

Sul fronte specifiche il nuovo smartphone di Realme non avrà nulla da invidiare ai top di gamma delle altre case.

Partendo dallo schermo: un ampio 6.7 pollici di diagonale AMOLED con risoluzione FullHD+, refresh rate a 120Hz, profondità colore a 10 bit, 100% gamma colore DCI P3 e DC Dimming. Un pannello che ha sicuramente ben pochi rivali.

Lo smartphone avrà dimensioni abbastanza importanti, arrivando a 161.3mm di altezza e 74.3 di larghezza, per uno spessore abbastanza contenuto di 8.2mm e un peso di 199 grammi, decisamente non un peso piuma ma ottimo in rapporto alla grandezza del display.

Menzione particolare per i bordi del display che, a detta dei rumor saranno di soli 2.37mm nella parte inferiore, aiutando sicuramente ad aumentare il rapporto schermo/scocca del telefono.

Spostando lo sguardo su ciò che si cela sotto al cofano del nuovo top di gamma Realme, troviamo un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 a 4nm, attualmente il chip più potente di casa Qualcomm, coadiuvato da 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Lato fotocamera non mancherà nulla, essendo presenti un sensore principale da 50MP stabilizzato otticamente, una grandangolare sempre da 50MP e un sensore per le macro da 2MP. Anteriormente trova spazio un sensore da 16MP

La ricarica sarà sempre al vertice e come per GT Neo 3, secondo i rumor, saranno disponibili due versioni: una da 5000mAh con ricarica a 100W e una seconda con addirittura 150W di ricarica massima e capacità di 4800mAh.

Le altre specifiche comprendono un sensore di impronte integrato sotto al display, audio Dolby Atmos, connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC.

Il telefono sarà disponibile in 3 colorazioni: bianco, verde e marrone, quest’ultimo sarà quasi certamente quello mostrato da Realme nelle foto ufficiali.

Non abbiamo ancora notizie per quanto riguarda i prezzi del nuovo GT2 Master Explorer Edition, sicuramente Realme li fornirà durante la presentazione per il mercato cinese, che, ricordiamo, si terrà il 12 luglio.