La nuova Offerta Tech di Esselunga è arrivata e riguarda uno smartphone di fascia media che punta tutto sul rapporto qualità prezzo e sull’autonomia: stiamo parlando di Redmi Note 10S, un dispositivo presentato per il mercato italiano nella primavera 2021 in compagnia di altri tre modelli della gamma.

Redmi Note 10S è la nuova Offerta Tech di Esselunga: dove acquistarlo

Redmi Note 10S è arrivato insieme al resto della gamma, completata da Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10 Pro, ed è il modello “centrale” della serie. Pensato per chi non vuole esagerare con le dimensioni e il prezzo del modello Pro, questa versione “S” mette a disposizione un display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con vetro Gorilla Glass 3 e il SoC MediaTek Helio G95 con CPU octa-core da 2,05 GHz e GPU ARM Mali-G76 MC4, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2.

La casa cinese ha integrato una fotocamera frontale da 13 MP attraverso un piccolo foro centrale nello schermo, ma anche una quadrupla fotocamera posteriore: questa è composta da un sensore principale da 64 MP, un sensore da 8 MP con lente ultra-grandangolare (FoV di 118°), un sensore per le macro da 2 MP e un sensore per la profondità da 2 MP. Per il piccolo prezzo ci si deve accontentare della connettività 4G, accompagnata da Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm.

Il vero punto di forza di Redmi Note 10S è la batteria: grazie a un hardware non troppo energivoro e a una capacità di 5000 mAh, lo smartphone può garantire tante ore di schermo acceso e un’autonomia anche di due giorni (come sottolineato nella nostra recensione, che potete trovare anche qui in fondo in versione testuale). La ricarica via cavo si spinge fino a un massimo di 33 W.

Lanciato al prezzo consigliato di 249,90 euro, Redmi Note 10S è ora disponibile nella versione 6-64 GB in offerta da Esselunga a 169 euro. Può essere acquistato nei punti vendita fisici elencati a questa pagina dal 7 al 20 luglio 2022, salvo esaurimento scorte. Purtroppo non viene specificata la colorazione oggetto della promozione (Onyx Gray, Pebble White o Ocean Blue).

