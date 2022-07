Sebbene il team di sviluppatori di Google sia impegnato nell’ottimizzazione di Android 13, sono ancora tanti gli smartphone che devono ricevere la precedente versione dell’OS, Android 12, che nelle scorse ore è sbarcata su Realme 7 Pro, Realme 8 Pro e Samsung Galaxy A03s.

Android 12 arriva su Realme 7 Pro e 8 Pro

Finalmente anche per i possessori di Realme 7 Pro e Realme 8 Pro è arrivato il momento di assaggiare Android 12, che arriva insieme all’interfaccia personalizzata del produttore asiatico, Realme UI 3.0.

Per Realme 7 Pro la nuova versione software è contraddistinta dalla sigla RMX2170_11.F.16 ed è disponibile per i modelli che fanno girare la versione RMX2170_11.C.30 o la versione RMX2170_11.C.32.

Passando a Realme 8 Pro, la nuova versione software è la RMX3081_11.C.18 ed è disponibile per i modelli basati sulla versione RMX3081_11.A.47 o sulla versione RMX3081_11.A.48.

Al momento questi due aggiornamenti sono stati rilasciati in India ma nel giro di qualche giorno dovrebbero sbarcare anche negli altri Paesi (a condizione che non vengano riscontrati bug rilevanti che spingano gli sviluppatori a rimandare il roll out).

Anche Samsung Galaxy A03s si aggiorna

Dalla Serbia arriva la notizia del rilascio da parte di Samsung di un aggiornamento che porta su Samsung Galaxy A03s Android 12 e l’interfaccia One UI Core 4.1.

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla A037FXXU1BVFB e porta con sé le patch di sicurezza di giugno 2022 (che apportano le correzioni per oltre 60 vulnerabilità).

Tra le novità introdotte vi sono varie modifiche all’interfaccia, miglioramenti per la modalità scura, Privacy Dashboard, gli indicatori per l’utilizzo attivo di fotocamera e microfono, più adesivi, GIF ed emoji animate per la tastiera Samsung, miglioramenti per la fotocamera, per Samsung Internet e per il calendario, un’interfaccia ridisegnata per la sezione dedicata all’assistenza del device e miglioramenti per la funzionalità Picture in Picture.

Quando l’update sarà effettivamente disponibile per il vostro Samsung Galaxy A03s, riceverete un’apposita notifica. I più impazienti possono controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento andando nel menu delle Impostazioni e quindi entrando nella sezione dedicata agli update.