Compass è un’applicazione che mette a disposizione una semplice Bussola che permette di ottenere informazioni utili sulla propria posizione attuale.

Lo strumento utilizza il Nord magnetico e geografico utilizzando la declinazione magnetica, fornisce gli orari di alba e tramonto e l’altitudine sul livello del mare per la posizione corrente.

L’app Compass permette di recuperare informazioni utili sulla posizione attuale

L’app sfrutta il modello EGM96 (geoide) per calcolare l’altitudine effettiva e visualizza le coordinate in DMS, DMM, DD o UTM, la forza del campo magnetico, la precisione del sensore e l’indirizzo della posizione attuale.

Tramite le opzioni è possibile scegliere varie preferenze tra le quali il sistema di coordinate e la frequenza di aggiornamento del widget, inoltre l’app permette di pianificare l’acquisizione delle foto grazie alla conoscenza precisa della posizione del sole e della luna in ogni momento.

Compass è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità in quanto è supportata da acquisti in-app opzionali necessari per ottenete nuovi quadranti.

L’applicazione è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

