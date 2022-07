Da Vodafone arrivano brutte notizie per alcuni clienti di questo operatore telefonico: è in programma, infatti, una nuova rimodulazione che entrerà in vigore alla fine di questo mese.

Ebbene sì, continuano le rimodulazioni da parte degli operatori telefonici, che per adeguare le proprie offerte al mercato alzano l’asticella del loro canone mensile.

Ecco cosa cambia per i clienti Vodafone

Stando a quanto si apprende, ad essere impattati da questa rimodulazione saranno soprattutto gli utenti che hanno attiva l’offerta Shake it Easy, per i quali a partire dal 29 luglio 2022 è previsto il passaggio a Vodafone Gold, piano che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti, anche con copertura 5G (in caso di disponibilità e di smartphone che sia in grado di supportarla), oltre alcuni servizi (come Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414, ecc.).

Ecco il testo di uno degli SMS informativi inviati dall’operatore ai clienti impattati dalla rimodulazione:

Modifica contrattuale: Per darti un’offerta più semplice e chiara al 100% Vodafone si rinnova. Cosa cambia: Vogliamo darti la tranquillità di vivere al massimo la Rete dei record. Dal prossimo rinnovo avrai ogni mese Giga illimitati alla massima velocità, minuti e SMS illimitati. Inoltre, i servizi che ti permettono di essere sempre raggiungibile come segreteria telefonica, chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito, saranno gratuiti. Dal rinnovo successivo al 29/07 il costo della tua offerta aumenta di 3 euro al mese. Contemporaneamente saranno disattivate tutte le opzioni con Giga aggiuntivi e i relativi costi eliminati. Recesso senza penali né costi entro il giorno 28/08 con raccomandata A/R, PEC, da voda.it/disdettalineamobile, chiamando il 42590 e nei negozi Vodafone o cambio operatore con causale ‘modifica condizioni contrattuali’. Per maggiori info puoi chiamare il 42590.

Potrebbero esserci anche ulteriori rimodulazioni nei giorni successivi al 29 luglio 2022 e con aumenti di importo differente in base all’offerta attualmente attiva per il cliente selezionato.

