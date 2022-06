TIM e Vodafone vanno a caccia di nuovi clienti con una serie di nuove offerte operator attack e winback che partono a fine giugno e, molto probabilmente, rappresenteranno un riferimento del mercato di telefonia mobile anche per tutto il mese di luglio. Le nuove offerte sono attivabili direttamente nei negozi dei due operatori ma, in alcuni casi, è possibile puntare anche sull’attivazione online.

Per quanto riguarda TIM, si rinnova la gamma di offerte operator attack e si registrano anche nuove soluzioni convergenti fisso + mobile oltre ad una serie di promo TIMFin per l’acquisto di smartphone a rate. Vodafone, invece, ha avviato una campagna winback con una serie di offerte proposte via SMS agli ex clienti passati ad altri operatori. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte presentate dai due operatori:

TIM rinnova le sue offerte: nuove operator attack e offerte convergenti, continua la promo per chi acquista smartphone a rate

Con l’inizio del mese di luglio oramai alle porte, il listino di offerte TIM si rinnova. Nei negozi TIM tornano disponibili nuove offerte operator attack che puntano ai clienti di operatori virtuali oltre che ai clienti Iliad. La gamma è particolarmente articolata e parte da 7,99 euro al mese mettendo a disposizione diverse opzioni molto interessanti. Tra le offerte disponibili troviamo:

TIM Supreme New con minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è disponibile con portabilità da alcuni operatori virtuali selezionati (PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile)

Per i clienti Under 25, invece, c’è TIM Young Full. L’offerta in questione è una operator attack disponibile solo con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri (sono esclusi però i semi-virtuali Kena, ho. e Very Mobile). L’offerta include minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G e 5G e TIMMUSIC con un costo di 7,99 euro al mese.

Da notare, inoltre, che nei negozi TIM è possibile attivare alcune offerte mobile riservate ai già clienti TIM di rete fissa (ma solo con portabilità del numero da altro operatore). Le offerte in questione sono:

xTE TIM Cross Go con minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità del numero da Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali

Per tutte queste offerte, richiedendo la promozione gratuita TIM Unica, è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi (l’uso conferme a buona fede è di 600 GB al mese). La promozione consente di abbinare fino a 6 SIM alla propria linea telefonica fissa, con addebito del canone mensile nel Conto TIM. I Giga illimitati saranno validi fino al mantenimento della linea fissa attiva.

A completare la gamma di offerte TIM disponibili in negozio c’è un aggiornamento della promo smartphone TIMFin. Gli utenti che passano a TIM possono, infatti, sfruttare la promozione “Goditi l’estate con TIMFin” che consente di acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra i tanti modelli del listino TIM, con il pagamento che inizierà a settembre 2022. Questa soluzione consente di attivare offerte da 7,99 euro al mese andando ad abbinare uno smartphone a rate.

Per consultare l’elenco degli smartphone disponibili a rate e i relativi prezzi è necessario recarsi in un negozio TIM che aderisce all’iniziativa. L’operatore propone una vasta gamma di soluzioni per chi è in cerca di uno smartphone da acquistare a rate con la possibilità di dilazionare la spesa in 30 mesi (a partire da settembre) e di sfruttare anche l’anticipo zero.

Vodafone lancia una nuova campagna winback

Con la fine del mese di giugno, Vodafone lancia, invece, una nuova campagna winback con offerte dedicate agli ex clienti che vengono proposte via SMS e che poi potranno essere attivate direttamente in negozio. Le offerte disponibili per gli ex clienti Vodafone selezionati sono:

Special 50 Digital Edition con minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G

Le offerte in questione sono proposte con prezzi personalizzati in base al cliente. Il prezzo è compreso tra 7 e 10 euro al mese. Da notare che le due offerte Vodafone sono disponibili anche sul sito dell’operatore, anche senza aver ricevuto il messaggio SMS che invita l’utente a tornare in Vodafone. In questo caso, si tratta di promozioni Operator Attack riservate ai clienti Iliad e ai clienti di alcuni operatori virtuali. Per maggiori dettagli è possibile visitare questa pagina del sito Vodafone.