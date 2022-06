Samsung non è nuova a particolari collaborazioni e ora sta lanciando una serie di accessori a tema Starbucks per la serie di smartphone di punta Galaxy S22 e per le cuffie true wireless Galaxy Buds.

Dopo Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition il colosso sudcoreano ha realizzato una collezione di accessori che comprende custodie specifiche per i dispositivi della gamma Samsung Galaxy S22.

Samsung lancia una collezione di accessori ispirata alla catena Starbucks

Ad esempio per il modello Galaxy S22 standard è prevista una custodia verde chiaro con il logo Starbucks sul retro, mentre per il modello Plus la custodia è di un verde più scuro con la dicitura “Conta le stelle nella tua galassia”, come riferimento al sistema di premi della catena di caffè.

Per il modello Ultra sono invece previsti due diversi design e vari cinturini, uno dei quali ispirato alla ricevuta di Starbucks.

Per quanto riguarda le cuffie Samsung Galaxy Buds è prevista una semplice custodia verde scuro con il logo Starbucks in alto e una custodia a forma di tazza da caffè che si adatta alla maggior parte delle cuffie true wireless dell’azienda.

Per il momento questa collezione di accessori sembra essere disponibile solo in Corea del Sud dove i prodotti sono in vendita da oggi.

