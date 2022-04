Samsung ci ha abituato al lancio di edizioni speciali per alcuni dei suoi smartphone più popolari e anche per Samsung Galaxy Z Flip3, peraltro già disponibile in diverse colorazioni, il colosso coreano si sta prepando a portare sul mercato una nuova e curiosa variante.

La divisione coreana del popolare produttore, infatti, ha pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda una sezione dedicata al Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, fornendoci così un’anticipazione su ciò che gli utenti che decideranno di acquistare tale speciale versione dello smartphone pieghevole troveranno aprendo la sua confezione.

Ecco il Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition

Purtroppo sul sito di Samsung (che potete visitare seguendo questo link) non vengono fornite particolari indicazioni sul device, essendo presente soltanto un conto alla rovescia (che si concluderà tra cinque giorni) e la seguente immagine:

Ed è proprio tale immagine a fornirci qualche interessante indicazione su ciò che dovrebbe contenere la confezione di vendita del device: oltre al telefono, infatti, gli utenti dovrebbero trovare una cover trasparente Pikachu, una custodia in stile Pokemon, una sorta di anello con la coda di Pikachu, un’impugnatura per il telefono Poke Ball e diverse card (non è chiaro se adesive).

Non dovrebbero esserci differenze per quanto riguarda le principali caratteristiche rispetto a quelle della versione “originale” di Samsung Galaxy Z Flip3, tra le quali spiccano un display pieghevole interno Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, un display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, una fotocamera frontale da 10 megapixel, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e una batteria da 3.300 mAh.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Samsung per scoprire a quale prezzo sarà venduta questa speciale versione dello smartphone e se sarà commercializzata anche in altri Paesi.

