C’è grande attesa per il debutto del nuovo Google Pixel 6a. La nuova proposta di Google per la fascia media, infatti, ha tutte le carte in regola per diventare un importante punto di riferimento del mercato grazie ad ottime prestazioni, un design compatto ed anche una serie di novità rispetto ai Pixel 6 e 6 Pro.

In particolare, il nuovo Google Pixel 6a punta ad offrire agli utenti un sensore di impronte digitali in grado di garantire un’esperienza d’uso sensibilmente migliore agli utenti. Alcune unità del nuovo Pixel 6a sono già state distribuite (più o meno ufficialmente) e in rete circolano dei video che ci confermano alcuni dettagli sulle prestazioni dello smartphone.

Google Pixel 6a: il sensore di impronte digitali conferma una buona reattività

Il video allegato qui di seguito, realizzato dallo YouTuber Fazli Halim, ci mostra un primo test dedicato al nuovo Google Pixel 6a. Uno degli elementi più interessati del test, visibile a partire dal minuto 4:55 del video, è rappresentato dalle prestazioni del sensore di impronte digitali, integrato sotto al display dello smartphone.

Il test eseguito conferma una buona reattività per il sensore che sembra avere prestazioni superiori rispetto al sensore integrato sul Pixel 6 Pro (ed anche sul Pixel 6). Si tratta di un primo test preliminare che dovrà essere approfondito una volta che il software che gestisce tale sensore sarà definitivo. I margini per un ulteriore miglioramento, quindi, ci sono tutti.

Gli utenti potranno sbloccare lo smartphone con maggiore semplicità, anche appoggiando leggermente il dito sulla porzione di schermo dove si trova il sensore. Ecco, quindi, il nuovo video che va ad approfondire questo e altri dettagli dello smartphone che Google avvierà alla vendita nelle prossime settimane.

C’è anche un confronto con la fotocamera di iPhone 13 Pro

Da notare, inoltre, che, in attesa del debutto sul mercato, il nuovo Google Pixel 6a è protagonista anche di un video confronto diretto con l’iPhone 13 Pro. Il video, realizzato dallo youtuber Izami Gadget, porta il futuro mid-range di Google a sfidare uno smartphone di fascia sensibilmente più alta. Il test è comunque interessante anche se il Pixel 6a mostra alcuni problemi di surriscaldamento con un utilizzo particolarmente intenso, in particolare per quanto riguarda la registrazione video.

Tutto pronto per il debutto del nuovo Google Pixel 6a

Presentato in occasione di Google I/O 2022, il nuovo Google Pixel 6a è pronto per il debutto ufficiale. Le vendite partiranno dal prossimo 28 luglio con i preordini che si apriranno il 21 luglio. Lo smartphone è atteso sul mercato anche in Italia con un prezzo di partenza di 429 euro. Il nuovo Pixel 6a presenta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 60 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Tensor supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 3.1. Da notare una batteria da 4.410 mAh, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12,2 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e il già citato sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone ha certificazione IP67.