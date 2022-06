Nei giorni scorsi TIM ha ufficialmente dato il via alle operazioni di spegnimento della sua rete 3G, procedura che si concluderà ad ottobre e Fastweb ha deciso di apportare delle modifiche all’informativa pubblicata sul suo sito per avvisare i clienti impattati delle novità in arrivo.

In particolare, la nuova informativa pubblicata dall’operatore telefonico si rivolge ai suoi clienti che si appoggiano alla rete di TIM e per i quali, pertanto, lo spegnimento del 3G avrà un effetto diretto.

Fastweb informa i clienti sulle novità del 3G

Fastweb precisa che le operazioni di spegnimento sono state posticipate a questo mese (sono iniziate il 13 giugno) e si concluderanno il 15 ottobre 2022, coinvolgendo via via tutto il Paese.

Ecco alcuni dei passaggi più significativi della nuova nota:

Rispetto a quanto comunicato lo scorso 3 marzo 2022, il passaggio dall’attuale rete mobile 3G a quelle più performanti in tecnologia 4G e 5G (quest’ultima laddove disponibile) è stato posticipato al periodo compreso tra il 13 giugno 2022 e il 15 ottobre 2022. Tale passaggio coinvolgerà, progressivamente, tutto il territorio nazionale. […] I clienti interessati da questa novità sono unicamente coloro che utilizzano uno smartphone 3G o uno smartphone 4G che non supporta il VoLTE (Voice over LTE). Questo poiché chi possiede uno smartphone non ancora abilitato alla tecnologia 4G potrebbe riscontrare dei rallentamenti nella navigazione internet, oltre a non poter utilizzare la connessione dati durante le conversazioni telefoniche. Al contrario, chi utilizza un dispositivo dotato di 4G che non supporta la tecnologia VoLTE, potrà continuare a navigare in internet su rete 4G ma non potrà navigare mentre sta effettuando delle chiamate. […] Ti ricordiamo che puoi sempre recedere dal tuo contratto di rete mobile in qualunque momento e senza alcun costo, utilizzando le seguenti modalità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gratuitamente il Servizio Clienti al numero 192.193.

I clienti Fastweb che desiderano scoprire quando è in programma lo spegnimento della rete 3G per il proprio Comune possono trovare l’elenco integrale seguendo questo link. Gli interessati possono scoprire quali sono gli smartphone che supportano la tecnologia VoLTE e come attivare il servizio seguendo questo link.

