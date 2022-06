Il primo vero finesettimana dell’estate 2022 porta tante offerte sul Samsung Shop, il negozio ufficiale online del produttore sud-coreano. Proseguono infatti le iniziative del Samsung Summer Festival e del Flash Weekend, che consentono di risparmiare fino al 15% e persino oltre grazie a diversi coupon: scopriamo gli sconti più interessanti a disposizione in queste ore sul sito.

Fino al 15% di sconto con il coupon SUMMER del Samsung Shop

Da mezzogiorno di oggi, 24 giugno, fino alle 23:59 di lunedì 27, è disponibile sul Samsung Shop il coupon SUMMER, che consente di risparmiare fino al 15% su tanti prodotti del marchio. Il codice sconto, che di fatto prende il posto del SAMSUNGFLASH delle scorse settimane, permette di acquistare smart TV, elettrodomestici, monitor e non solo con il 10 o il 15% di sconto (si arriva fino a 2000 euro sui modelli 2022 di TV).

Le offerte dello shop online di Samsung non si esauriscono di certo qui, perché sono attivi numerosi altri sconti e coupon su smartphone e tablet Android, come ad esempio la serie Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy Tab S7 FE. Ecco le proposte valide in questi giorni:

Per utilizzare i coupon elencati qui sopra, compreso quello SUMMER, è sufficiente aggiungere al carrello uno o più prodotti aderenti e digitare il corrispondente codice all’interno del campo “Codice promozionale” prima di procedere con il pagamento.

In più, gli acquisti possono essere effettuati ora e pagati in 10,20 o 30 rate mensili a tasso zero che partiranno a ottobre 2022. Per ogni ordine di almeno 599 euro eseguito entro fine mese si potrà ricevere un voucher da 250 euro da spendere successivamente, entro settembre 2022. Samsung ha dunque deciso di “anticipare” l’Amazon Prime Day 2022 di qualche giorno, provando a tentare gli utenti assetati di tecnologia.

Per scoprire tutte le iniziative disponibili attualmente sul Samsung Shop potete seguire il link qui sotto:

Tutte le offerte del Samsung Shop

