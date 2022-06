A differenza di quanto accadeva negli anni scorsi, quando gli smartphone prodotti da Google mantenevano il loro prezzo nel tempo, la serie Pixel 6 ha visto una forte svalutazione, tanto che su Google Pixel 6 è già possibile risparmiare almeno 100 euro, mentre per la versione Pro il risparmio può essere superiore.

In questo momento però Google Pixel 6 è indubbiamente il più interessante dei due, soprattutto se è possibile acquistarlo a meno di 500 euro, come accade per l’offerta che vi vogliamo segnalare oggi. Vi bastano infatti meno di 450 euro per portare a casa un Google Pixel 6 nuovo, in una delle tre colorazioni disponibili, un prezzo davvero fantastico.

La promozione è attiva su Amazon Germania, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Niente venditori di terze parti dunque, ma la garanzia di avere il colosso dell’e-commerce alle spalle del prodotto. Ricordiamo che è possibile acquistare senza problemi anche dagli altri siti europei di Amazon, come vi abbiamo spiegato in questa guida.

Dovete solamente mettere in conto le spese di spedizione, che in questo caso ammontano a 6,34 auro, un prezzo più che accettabile, visto che il prezzo di vendita è di appena 441,18 euro. In questo modo, includendo le spese di spedizione, pagherete il vostro nuovo Google Pixel 6 appena 447,52 euro, oltre 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino, davvero un ottimo affare.

Ricordiamo che Google Pixel 6 arriva con Android 12 a bordo ma può essere inserito nel programma beta di Android 13, per provare in anteprima, rispetto agli altri smartphone Android, la nuova versione del robottino verde. A seguire il link per l’acquisto, prestate attenzione ai tempi di consegna che variano a seconda della colorazione prescelta.

Acquista Google Pixel 6 su Amazon Germania a 447,52 euro