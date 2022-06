Huawei si appresta a introdurre una nuova generazione di smartphone della serie Nova ed ecco che, come un fulmine a ciel sereno in questo caldo pomeriggio estivo, una serie di immagini hanno appena svelato il design completo dell’inedito Huawei Nova 10 Pro.

Huawei Nova 10 Pro: tutti i dettagli sul design

Se questo nome vi suona completamente nuovo, il motivo è presto detto: non ne avevamo mai sentito parlare fino a pochi minuti fa. A colmare la lacuna ci ha pensato il solito Steve Hemmerstoffer, meglio noto come OnLeaks: il noto leaker ha condiviso con il team di 91mobiles alcuni render di qualità aventi per protagonista Huawei Nova 10 Pro e, in più, ha svelato le dimensioni e alcune caratteristiche tecniche dello smartphone chiamato a raccogliere l’eredità della serie Nova 9 (incluso il più recente Nova 9 SE).

I render di Huawei Nova 10 Pro mostrano un dispositivo dal design curato, con una disposizione delle fotocamere posteriori che potremmo definire persino elegante, un display con i bordi evidentemente curvi e un foro allungato a pillola che ospita non una, ma ben due fotocamere anteriori. Sul retro, non manca il solito flash LED accanto alle fotocamere, mentre il brand del produttore trova posto nella parte bassa del pannello.

Huawei Nova 10 Pro verrà proposto nelle colorazioni Black e Silver, con quest’ultima che si fa notare per l’annello cromato in colorazione dorata che circonda l’intero modulo fotografico posteriore e la fotocamera posta al centro.

Venendo al resto dello smartphone, il display di Nova 10 Pro è da ben 6,7 pollici, i tasti power e per il volume sono sul lato destro, mentre su quello inferiore si notano lo speaker di sistema, un microfono, il vano SIM e la porta USB-C.

Secondo la fonte, lo smartphone misura 164,3 x 73.6 x 8,1 mm e presenta il solito sensore di impronte sotto al display.

In attesa di capire se Huawei Nova 10 Pro verrà davvero presentato a luglio come sostiene OnLeaks, ecco tutte le immagini dello smartphone.

