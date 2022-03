Huawei annuncia ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media pensato per i più giovani e il vlogging: si tratta di Huawei nova 9 SE, un dispositivo che punta molto sul comparto fotografico e sulle funzioni video per contenuti creativi. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le peculiarità.

Huawei nova 9 SE ufficiale: specifiche tecniche e funzionalità

Huawei nova 9 SE è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Lo schermo è un LCD IPS da 6,78 pollici con 10K-Level Smooth Light Adjustment, cornici sottili e un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore: offre una risoluzione Full-HD+ e un refresh rate fino a 90 Hz, oltre a una frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz.

“Con il lancio di Huawei nova 9 SE vogliamo ancora una volta elevare le normali funzionalità dei dispositivi mobile per offrire agli utenti più giovani strumenti che stimolino la creatività coinvolgendoli sempre di più nelle opportunità che il mondo offre“, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Tutto ciò è possibile grazie ad un comparto fotografico dalle specifiche distintive, alla fluidità di interazione tra i dispositivi Huawei e soprattutto all’ampia offerta dei Huawei Mobile Services e di AppGallery con numerosi partner. Il nostro ecosistema di servizi e app è infatti in continuo aggiornamento per garantire l’utilizzo ottimale dei nostri dispositivi e semplificare la vita digitale dei nostri utenti.”

Come ribadito qui sopra, lo smartphone si concentra molto sul comparto fotografico. A bordo abbiamo un sistema AI Quad Camera da 108 MP che comprende un sensore principale da 108 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, uno bokeh da 2 MP e uno macro da 2 MP. Il sensore più grande e l’avanzata tecnologia di imaging integrata consentono al dispositivo di restituire fotografie sempre nitide in modalità High-Res, senza perdita di dettagli.

Nelle situazioni con poca luce, la tecnologia 9-in-1 pixel di Huawei nova 9 SE combina gruppi di pixel in un unico pixel equivalente a 2,1μm, in modo da aumentare la luminosità. La sensibilità alla luce è garantita anche dalla dimensione del sensore principale (da 1/1,52). La fotocamera anteriore grandangolare offre AI Beauty per migliorare i selfie e supporta il passaggio automatico alla modalità grandangolare quando si ruota il telefono.

Lato video lo smartphone mette a disposizione diverse funzionalità: tra queste vale la pena citare Continuous Front/Rear Recording, con la quale gli utenti possono passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore in modo fluido, mantenendo tutto nello stesso file video, e la modalità Dual-View che permette di registrare contemporaneamente con le fotocamere frontale e posteriore senza la necessità di editing.

Proprio per l’editing sono pensate le funzioni Hybrid Video, Image Search e One-Click Video Creation, ma anche l’applicazione Petal Clip, con la quale gli utenti possono scegliere tra diversi modelli video e temi prima di pubblicare i vlog sui social. Non manca infine la funzione Remote Shutter, compatibile con gli smartwatch Huawei per lo scatto “a distanza”.

Il nuovo dispositivo Huawei può contare su un sistema di dissipazione del calore al grafene con una particolare architettura a sandwich in grado di rilevare e raffreddare più rapidamente le zone surriscaldate. Per i giochi, ma non solo, è pensata la tecnologia 10-point Multi-Touch con Ultra High Resolution Touch 8x, con le quali lo smartphone fornisce una risposta rapida anche quando l’utente utilizza il touch screen con più dita.

La batteria è da 4000 mAh con supporto alla ricarica cablata Huawei SuperCharge da 66 W: sono richiesti 15 minuti per riportare il telefono al 60%, o 36 minuti circa per caricarlo completamente.

Ecco le specifiche tecniche complete di Huawei nova 9 SE:

display TFT LCD IPS da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa core con GPU Adreno 610

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, porta USB Type-C (2.0)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), di profondità da 2 MP (f/2.4) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.2)

batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge fino a 66 W

EMUI 12

dimensioni: 164,64 x 75,55 x 7,94 mm, peso di 191 g

Il design di Huawei nova 9 SE è caratterizzato da uno spessore di 7,94 mm: la versione Crystal Blue è realizzata in vetro 3D per un effetto lucido e una texture cristallina, utilizzando la tecnologia nano texture a doppia pellicola. Il modulo fotocamera Star Orbit Ring offre una rifrazione del bagliore a stella, per accentuare lo stile raffinato.

A livello software lo smartphone può contare sulla EMUI 12 con Huawei Mobile Services e AppGallery. Lo store ha raggiunto 580 milioni di utenti attivi mensili e ha superato i 432 miliardi di download di app. Le app di terze parti sono più di 187.000 e sono suddivise in 18 categorie che coprono diversi settori: abbiamo ad esempio app bancarie come Intesa Sanpaolo, per l’intrattenimento (come M2O), per i viaggi (Helbiz e WeTaxi), per il fitness (come Buddyfit) e così via.

A bordo sono presenti anche Petal Search, il servizio di ricerca che permette di avere a portata di dito tante informazioni all’interno di una vasta gamma di settori (news, video, shopping e non solo), Petal Maps e Huawei Music.

Prezzi e uscita di Huawei nova 9 SE

Huawei nova 9 SE è disponibile all’acquisto da oggi sul Huawei Store in tre colorazioni (Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black). Il prezzo di vendita consigliato è di 349,90 euro, nei quali sono inclusi le cuffie FreeBuds 4i (valore di 89 euro), una custodia protettiva e l’estensione di un anno di garanzia. Vi ricordiamo che sul sito Huawei è possibile acquistare con spedizione gratuita e con pagamento in tre rate senza interessi.

