La scosa settimana Samsung ha annunciato il lancio del nuovo servizio Samsung Wallet, soluzione che riunisce in un unico posto gli strumenti di pagamento, le criptovalute, i documenti di identità e la gestione della smart home, il tutto con la protezione garantita dai sistemi di sicurezza del colosso coreano.

Ebbene, finalmente l’app Samsung Wallet è disponibile per il download dal Galaxy Store in alcuni mercati selezionati: oltre che dall’Italia, l’applicazione può essere scaricata da Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Corea del Sud e Stati Uniti.

L’app Samsung Wallet è finalmente disponibile

Per scaricare la nuova applicazione di Samsung è necessario vivere in uno di questi sette Paesi e avere uno smartphone compatibile con Samsung Pay (con a bordo Android 9 o una versione più recente del sistema operativo mobile di Google).

La nuova applicazione è in grado di conservare vari tipi di informazioni e documenti, come le carte d’imbarco, le carte di credito e le carte di debito, le chiavi digitali (sia per la casa che per l’auto), le carte regalo, le tessere sanitarie, le password di accesso, le tessere associative e i dati relativi alle criptovalute.

Per mettere al sicuro tutta questa mole di informazioni sensibili il team di Samsung ha deciso di affidarsi alla piattaforma Samsung Knox e gli utenti potranno avere accesso attraverso i sistemi biometrici.

Ecco qualche screenshot dell’applicazione che ci mostra la sua interfaccia, che si caratterizza per la semplicità (probabilmente l’obiettivo degli sviluppatori era quello di consentire agli utenti di concentrarsi sulle informazioni davvero rilevanti, riducendo al minimo le distrazioni):

Come scaricare la nuova app

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova applicazione del colosso coreano (a condizione di avere un dispositivo che soddisfi tutti i requisiti), non dovete fare altro che seguire questo link per raggiungere la pagina dedicata sul Galaxy Store.

