Nelle ultime due settimane gli utenti dello smartwatch Samsung Galaxy Watch4 in mercati selezionati hanno potuto testare la prima versione beta dell’interfaccia One UI Watch 4.5 che tra le altre cose ha introdotto nuovi quadranti, ma anche qualche problematica come l’elevato consumo energetico.

Ora Samsung sta lanciando il secondo aggiornamento con la versione R8xxXXU1ZVF5 del firmware per i beta tester negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

One UI 4.5 beta corregge vari bug su Samsung Galaxy Watch4

La seconda versione beta di One UI Watch 4.5 è focalizzata più che altro sulla correzione dei bug emersi durante la prima fase di beta testing, a cominciare dalla stabilizzazione del consumo energetico.

L’app Samsung Health non dovrebbe più bloccarsi dopo questo update e rilevare in modo più accurato attività come la corsa e il nuoto.

Secondo quanto riportato da Samsung nel changelog anche le prestazioni delle app sono migliorate e la connettività GPS è diventata più stabile.

La schermata di ricezione delle chiamate ora dovrebbe essere visualizzata correttamente quando la musica è in riproduzione sullo smartwatch, inoltre sono state apportate ulteriori correzioni a My Photo+, emoji AR, sveglie, schermate meteo e altro.

