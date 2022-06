Di tanto in tanto gli utenti Android Auto si lamentano della presenza di qualche bug più o meno fastidioso, chiedendo al team di sviluppatori di Google di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile e negli scorsi giorni si sono fatte sempre più numerose le segnalazioni di chi ha trovato un nuovo problema.

In particolare, il bug riscontrato riguarderebbe Google Maps e la modalità scura, che su tale app pare che non funzioni come dovrebbe: sono in tanti, infatti, a lamentarsi del fatto che su Android Auto l’applicazione rimane con la modalità scura attiva per tutta la giornata.

Un nuovo fastidioso bug di Google Maps su Android Auto

Ricordiamo che il comportamento normale è che, indipendentemente dalle impostazioni del sistema, Google Maps su Android Auto passi alla modalità chiara durante le ore diurne e a quella scura dopo il tramonto (ciò anche sulla base dello stato dei fari del veicolo).

Stando a quanto è possibile apprendere, il problema sembra verificarsi in base alle impostazioni della modalità chiara o scura del telefono (se lo smartphone è impostato in modalità scura, lo stesso avviene per Google Maps su Android Auto) e pare che sia stato introdotto con le versioni più recenti di Android Auto e Google Maps.

In particolare, il bug sarebbe presente sulla versione 11.33 di Google Maps (o su quella successiva) e, infatti, chi ha installato una release più vecchia pare non abbia più riscontrato il problema. A contribuire al bug potrebbe essere anche la versione 7.6 di Android Auto.

Al momento, pertanto, chi riscontra il bug ha di fronte due possibili soluzioni: effettuare lo switch tra modalità chiara e scura manualmente o installare una versione di Google Maps precedente alla 11.33.

Pare, tuttavia, che nella versione 11.35 beta di Google Maps sia stata implementata la risoluzione di tale bug.

Potete scaricare la varie versioni di Google Maps per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la più recente è anche disponibile nel Google Play Store: