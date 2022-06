Secondo le ultime indiscrezioni Samsung sarebbe intenzionata a introdurre almeno un altro paio di smartphone economici nel 2022.

Uno di questi potrebbe essere Samsung Galaxy A04 Core che è stato già avvistato presso Wi-Fi Alliance. Ora sembra che questo smartphone sia apparso in una serie di render di stampa trapelati.

Secondo le immagini emerse per mano di WinFuture, Samsung Galaxy A04 Core è molto simile al suo predecessore Samsung Galaxy A03 Core, il che non sorprende dato che Samsung solitamente non apporta grosse modifiche ai suoi dispositivi nel segmento budget.

Il presunto Galaxy A04 Core si differenzia dal predecessore per l’assenza della trama attorno al modulo fotografico posteriore, che è invece presente sul retro di Galaxy A03 Core, come raffigurato qui sotto.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy A04 Core

Come il modello precedente, Samsung Galaxy A04 Core adotta un design Infinity-V per il notch e sfoggia gli stessi bordi spessi e il mento alto, caratteristiche tipiche dei dispositivi mobili entry-level.

Questo smartphone Samsung dovrebbe essere rilasciato in almeno tre opzioni di colore, inclusi nero, rame e verde/menta, tuttavia nelle immagini trapelate lo sfondo è lo stesso di Samsung Galaxy A03 Core, pertanto l’indiscrezione appare meno attendibile.

Secondo le precedenti fughe di notizie Samsung Galaxy A04 Core dovrebbe impiegare il chipset Exynos 850 ed eseguire Android 12 con interfaccia One UI 4.1, seppur alleggerita di alcune funzionalità presenti sui dispositivi Samsung più costosi.

