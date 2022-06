Si rinnova il listino di offerte Kena Mobile. L’operatore virtuale di TIM, infatti, a partire dalla giornata di oggi, mette a disposizione una nuova versione di Kena 5,99, una delle offerte più economiche e complete attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile. L’offerta, di tipo “operator attack” e quindi attivabile solo da una cerchia ristretta di utenti, con portabilità del numero da Iliad o da un MVNO, è ora disponibile con senza costi di attivazioni. Ecco i dettagli completi della promozione appena lanciata da Kena Mobile:

Kena 5,99 di Kena Mobile: attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti

La nuova versione di Kena 5,99 è disponibile fino al prossimo 5 luglio. L’offerta in questione sostituisce la versione precedente proponendo attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti che passano a Kena Mobile. In precedenza, l’offerta proposta dall’operatore prevedeva un contributo iniziale da pagare per poter attivare l’offerta.

La nuova versione, invece, non presenza costi iniziali. Sia l’attivazione che la SIM sono gratis. Scegliendo l’attivazione online, inoltre, anche la consegna della SIM sarà gratis. Vengono, quindi, azzerate tutte le spese iniziali previste per la sottoscrizione dell’offerta proposta da Kena Mobile.

Da notare che Kena 5,99 include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali 500 SMS verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 50 GB in 4G fino a 60 Mbps di velocità massima in download e 30 Mbps in upload

fino a 60 Mbps di velocità massima in download e 30 Mbps in upload tutti i servizi accessori inclusi nel prezzo

in roaming in UE: minuti illimitati, 500 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile dell’offerta attivata

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese. Come sottolineato in precedenza, non ci sono iniziali di attivazione grazie alla nuova promozione. L’offerta, ricordiamo, non è disponibile per tutti ma può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale tra Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings, Withu

A rendere ancora più completa l’offerta di Kena Mobile c’è la progressiva abilitazione della tecnologia VoLTE che permette agli utenti di utilizzare il servizio voce su rete 4G (è però necessario avere uno smartphone supportato). Questo nuovo servizio viene implementato in parallelo allo switch off del 3G di TIM, partito questa settimana.

Per attivare Kena 5,99 con attivazione gratuita è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Ricordiamo che per l’attivazione online è sufficiente avere a disposizione un documento di identità dell’intestatario della SIM e il codice seriale ICCID, necessario per completare la portabilità del numero. Ecco il link per attivare l’offerta:

Il listino di offerte Kena Mobile è particolarmente ricco e propone un gran numero di opzioni tariffarie su cui puntare. Per i clienti Iliad o di provider virtuali c’è la possibilità di attivare Kena 7,99 con 130 GB a 7,99 euro al mese. Per tutti gli altri, invece, c’è Kena 11,99 con 100 GB a 11,99 euro al mese. Da notare anche diverse offerte per chi richiede un nuovo numero di cellulare.

Ecco quali sono le principali offerte:

Kena, inoltre, ha lanciato anche l’offerta Kena TIMVISION che consente di accedere a DAZN, Infinity+ e TIMVISION. L’offerta in questione è gratuita fino a fine agosto e, successivamente, costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, senza alcun vincolo di permanenza, garantendo un risparmio notevole rispetto ai tre servizi attivati in modo separato (solo DAZN costa 29,99 euro al mese).