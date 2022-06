Da alcuni anni Android offre un solo gesto per più azioni facendo scorrere il dito dal bordo dello schermo verso il centro. Questa gesture a volte può creare confusione in quanto risulta difficile per gli utenti prevedere come le app la interpreteranno.

Google ha riconosciuto che questa funzionalità deve essere rivista per diventare più facile da capire per l’utente e con Android 13 Google ha pensato di introdurre nuove animazioni e interfacce per gli sviluppatori di app per mostrare all’utente cosa sta per fare questa gesture.

Google sta rivedendo il gesto indietro a partire da Android 13

Con il gesto indietro sostanzialmente possono accadere tre cose: andare indietro di un passaggio nell’app aperta, tornare all’app precedentemente aperta, oppure andare sulla schermata principale.

La modifica apportata dal team di Google dovrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo della gesture, ma purtroppo sarà necessario non poco tempo prima che il nuovo gesto indietro diventi disponibile per tutti gli utenti, anche per il fatto che gli innumerevoli sviluppatori di app Android dovranno fare la loro parte.

Il video sottostante contiene la sessione del Google I/O che parla di questa modifica alla gesture indietro.

Leggi anche: Google non riposa e rilascia subito Android 13 Beta 3.1