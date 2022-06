La start-up fondata da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, è riuscita a ridurre al minimo le fughe di notizie circa il suo primo smartphone, ma con l’avvicinarsi del lancio stanno emergendo sempre più dettagli.

Una nuova certificazione TUV è stata individuata online e rivela che Nothing Phone (1) potrebbe supportare la ricarica rapida da 45 W.

Nothing Phone (1) è atteso con il supporto per la ricarica rapida da 45 W

Secondo un rapporto di 91mobiles è stata individuata una certificazione TUV per un caricabatterie di marca Nothing con i numeri di modello C304, C347 e C348. I tre numeri di modello indicano che queste potrebbero essere tre varianti globali dello stesso caricabatterie. Il prodotto è elencato nella categoria “Alimentatore switching” con un grado di protezione IP20.

Il prodotto è classificato per una ricarica rapida fino a 45 W, pertanto Nothing Phone (1) dovrebbe supportarla dal momento che probabilmente è il suo caricabatterie.

Il caricabatterie è inoltre indicato come compatibile con lo standard di ricarica PPS, quindi può essere utilizzato per ricaricare rapidamente dispositivi come notebook e altri smartphone Android.

Secondo le recenti indiscrezioni Nothing Phone (1) adotterà il SoC Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio per l’archiviazione interna. Lo smartphone dovrebbe sfoggiare un pannello OLED Full HD+ da 6,55 pollici con risoluzione 1080×2400 pixel. Nothing Phone (1) sarà presentato il 12 luglio in un evento che si terrà a Londra.

