Samsung unisce le forze con Hyundai Motor Group per portare ancora più tecnologia nel mondo dell’auto grazie al Samsung Galaxy S22. L’attuale top di gamma di casa Samsung, così come altri modelli selezionati del brand, potrà essere utilizzato per accedere alla Genesis GV60, nuovo SUV elettrico realizzato da Hyundai, sbloccando la portiera grazie ad un apposito sensore integrato ed alla tecnologia UWB. Ecco i dettagli di questa nuova funzionalità.

Lo smartphone per sbloccare l’auto: il nuovo progetto di Samsung e Hyundai

Uno smartphone Samsung può prendere il posto delle chiavi della macchina, aprendo e chiudendo la portiera in modalità wireless. Il progetto è stato realizzato da Samsung in collaborazione con un altro colosso dell’industria coreana, Hyundai Motor Group. La nuova tecnologia debutterà sulla nuovissima Genesis GV60, SUV che unisce trazione elettrica e tecnologia al top del mercato.

I dispositivi Samsung Galaxy possono essere abbinati al veicolo di Hyundai ed essere poi autorizzati a sbloccare e bloccare le portiere tramite un sistema di chiave digitale. Il sistema in questione si basa sulla tecnologia wireless UWB che consente allo smartphone Samsung di collegarsi e comunicare direttamente con l’auto, bypassando qualsiasi intermediario. In questo modo, è possibile registrare una chiave digitale all’interno del proprio smartphone Galaxy.

La chiave è disponibile grazie al sistema di archiviazione di firme digitali, ID e password Samsung Pass. Per sfruttare il servizio, i possessori di una Genesi GV60 (o dei futuri modelli che supporteranno questa tecnologia) dovranno installare l’app Genesis Connected Service, registrare le informazioni dell’auto nel sistema di infotainment e selezionare il menu Digital Key sullo schermo e Register sull’app Genesis. La procedura di registrazione sarà automatica.

Lo “sblocco” dell’auto può avvenire in due modi. È possibile sbloccare il veicolo premendo la maniglia della portiera quando lo smartphone è in borsa o in tasca. In alternativa, lo sblocco può avvenire in automatico, semplicemente avvicinandosi all’auto con lo smartphone. L’utente potrà scegliere, di volta in volta, il sistema da utilizzare in base alle proprie esigenze.

Tramite Samsung Pass, inoltre, è possibile accedere ad alcune funzionalità del veicolo Hyundai da remoto. Grazie all’app del proprio smartphone si potrà, ad esempio, suonare il clacson oppure avviare l’auto prima ancora di essere entrati nel veicolo. L’applicazione offrirà, quindi, l’accesso ad una gamma di funzioni, utili per gestire in modo ancora più completo la propria vettura.

La chiave digitale, inoltre, non è unica e può essere condivisa con amici e parenti. Direttamente da Samsung Pass, infatti, è possibile inviare la chiave digitale ad un massimo di tre contatti che potranno accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone Samsung. Gli smartphone compatibili sono:

Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold3, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note 20 Ultra

La condivisione della chiave digitale può avvenire, invece, con i seguenti smartphone: