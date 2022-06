Se avete deciso di acquistare HONOR 50 e state aspettando soltanto l’occasione giusta, su eBay potreste trovare l’offerta che fa al caso vostro. Sulla popolare piattaforma di aste, infatti, HONOR 50 è disponibile al prezzo di 279,99 euro in versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e ciò sia in colorazione Midnight Black che in colorazione Emerald Green, in entrambi i casi con modalità Compralo subito e spese di spedizione incluse (il venditore è satgroupsrl).

HONOR 50 in offerta a un super prezzo su eBay

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di HONOR 50 troviamo un display OLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 300 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, connettività 5G, NFC e WiFi AC e una batteria da 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente lo smartphone può contare su un singolo sensore da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore si trova una quadrupla fotocamera (con sensore primario da 100 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro e un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità).

Passando all’aspetto software, nelle scorse settimane il produttore cinese ha annunciato che nel corso del secondo trimestre di quest’anno (ossia tra aprile e giugno) darà il via alle operazioni di rilascio dell’aggiornamento che porterà su tale smartphone la nuova interfaccia Magic UI 6.0, basata su Android 12. I possessori di questo device, pertanto, dovranno avere ancora un po’ di pazienza e potranno “assaggiare” l’ultima versione dell’OS di Google.

