HONOR annuncia la Magic UI 6.0 per HONOR 50 e HONOR 50 Lite, che sarà “presto” disponibile. La casa cinese ci parla quest’oggi dell’uscita della nuova interfaccia basata su Android 12, fornendo le tempistiche per il rilascio e alcuni interessanti dettagli.

Magic UI 6.0 in arrivo su HONOR 50 e HONOR 50 Lite: le novità

La Magic UI 6.0 ha fatto il suo debutto a bordo della serie Magic4, presentata durante il Mobile World Congress 2022, ed è un’interfaccia personalizzata sviluppata in completa autonomia da HONOR. Integra funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale e importanti ottimizzazioni, tra cui le funzionalità Efficient Smart Desktop e HONOR Share, che porteranno l’utente a “vivere un’experience più originale, intelligente e personalizzata, mai avuta fino ad ora“.

Efficient Smart Desktop consente di personalizzare i display regolando la dimensione dei widget e potendo accedere più facilmente alle informazioni senza la necessità di aprire le app. La nuova interfaccia permette anche di tenere aperte in background più app rispetto a quella precedente, grazie a una gestione più efficiente della memoria. HONOR Share permette poi di trasferire rapidamente i file da uno smartphone a un PC che supporta HONOR Computer Manager.

Tutto questo si aggiungerà naturalmente alle tante novità integrate da Google con l’ultima versione di Android (senza contare Android 13, per ora in Developer Preview), con miglioramenti a livello di personalizzazione, di privacy e sicurezza e non solo.

Uscita di Magic UI 6.0 e Android 12 su HONOR 50 e HONOR 50 Lite

HONOR non ha rilasciato una data precisa per l’avvio del rollout della Magic UI 6.0, però ha fornito il periodo indicativo. HONOR 50 sarà aggiornato alla nuova interfaccia basata su Android 12 durante il secondo trimestre 2022 (aprile-giugno), mentre HONOR 50 Lite dovrà attendere qualcosa in più: la riceverà nel corso del terzo trimestre 2022 (luglio-settembre).

