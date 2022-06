Very Mobile è tra i pochi operatori di telefonia mobile a supportare le eSIM. Il provider virtuale di WINDTRE continua ad offrire ai suoi utenti la possibilità di passare ad una SIM virtuale per sostituire il supporto fisico. Per completare quest’operazione, però, è necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile con le eSIM. Very Mobile ha appena aggiornato la lista di smartphone compatibili con le sue eSIM con l’obiettivo di offrire tutte le informazioni utili agli utenti interessati a passare alla SIM virtuale eSIM Very. Ecco le novità:

Very Mobile: ecco l’elenco completo di smartphone compatibili con le sue eSIM

Il sito di supporto di Very Mobile continua ad aggiornare l’elenco di smartphone con cui è possibile utilizzare la eSIM Very, la SIM virtuale con cui è possibile dire addio alla SIM Card fisica. Il nuovo aggiornamento di giugno vede l’aggiunta di tre smartphone OPPO. I modelli in questione sono OPPO Find X5 Pro, OPPO Find X3 Pro e OPPO Reno 6 Pro. Il precedente aggiornamento, arrivato a maggio, ha introdotto, ricordiamo, la compatibilità con i Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 3 e Z Flip 3.

Ecco, quindi, l’elenco completo degli smartphone (suddivisi per brand) con cui è possibile utilizzare la eSIM di Very Mobile:

Apple : iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone SE,

: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone SE, Samsung : Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

: Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3,

: Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3, Motorola Razr

Razr OPPO Find X5 Pro, Find X3 Pro e Reno 6 Pro

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli smartphone che supportano le eSIM di Very Mobile è possibile consultare questa pagina del sito Very Mobile.

Come attivare una eSIM di Very Mobile

Sia i già clienti che i nuovi clienti Very Mobile hanno la possibilità di attivare una eSIM. Se avete già un’offerta attiva con Very Mobile è sufficiente accedere all’app Very e andare in Offerta > Info SIM e PUK e poi fare tap su Scrivici per richiedere il passaggio alla eSIM. L’operatore invierà, tramite e-mail, il QR Code necessario per il download della eSIM.

Per i nuovi clienti, invece, è possibile richiedere la eSIM in fase di attivazione di una nuova offerta. L’intera procedura è completamente digitale. Basta inquadrare il QR Code incluso nella mail di riepilogo inviata dall’operatore per avviare l’iter da seguire per l’attivazione della SIM tramite video identificazione. In pochi minuti sarà possibile iniziare ad utilizzare la SIM virtuale.

Ricordiamo che Very Mobile presenta diverse offerte per i nuovi clienti con minuti ed SMS illimitati e almeno 50 GB in 4G (fino a 30 Mbps). La gamma di offerte dell’operatore virtuale parte da 5,99 euro al mese con tante soluzioni di sicuro interesse da sfruttare. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte Very Mobile <<