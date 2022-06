In questi ultimi giorni Google Pixel 6a sta facendo parlare molto di sé e, in attesa del suo esordio ufficiale sul mercato, continua ad essere al centro di nuove apparizioni in Rete.

E così, dopo avere visto il suo video unboxing, scopriamo che il nuovo smartphone di Google è già in vendita: ovviamente non attraverso un canale “ufficiale” ma sul Marketplace di Facebook.

Google Pixel 6a già in vendita in via non ufficiale

Pare che ad avere pubblicato tale annuncio (ora non più disponibile) sia la stessa persona che ha realizzato il video unboxing di cui vi abbiamo parlato ieri e il device in questione, proveniente dalla Malesia, veniva proposto ad un prezzo pari, al cambio, a circa 500 dollari.

Inoltre, a rendere ancora più curiosa la vicenda è l’autore dell’annuncio in questione, che sembra essere un rivenditore e ciò suggerisce che potrebbe essere venuto in possesso di una versione non ancora definitiva dello smartphone attraverso i suoi “canali”, confermando allo stesso tempo che il colosso di Mountain View ha già completato la confezione che sarà usata per la commercializzazione del device.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Google Pixel 6a troviamo un display gOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e refresh rate a 60 Hz, un processore Google Tensor GS101 con GPU Mali-G78 MP20, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2), il supporto Dual SIM, altoparlanti stereo, un sensore per le impronte digitali integrato nello schermo, Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1 e una batteria da 4.400 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, Google Pixel 6a potrà contare su un sensore frontale Sony IMX355 da 8 megapixel (f/2.0) e su una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX363 da 12,2 megapixel e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 megapixel).

Per la commercializzazione ci sarà da attendere fino al 28 luglio.