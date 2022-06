Google sta dedicando maggiore attenzione alle app per l’accessibilità e nelle scorse ore ha reso noti gli aggiornamenti relativi ad Amplificatore — che guadagna una UI rinnovata — e Lookout – Visione assistita, per la quale si segnala soprattutto la nuova modalità immagini.

Amplificatore di Google: novità e UI in Material You

Introdotta qualche anno fa, precisamente nel 2019, Amplificatore di Google è un’applicazione molto importante che si serve dei microfoni del dispositivo Android al fine di filtrare, alzare e amplificare i suoni dell’ambiente circostante e sul dispositivo dell’utente. L’app è stata progettata per e con l’aiuto di persone che soffrano di perdita o riduzione dell’udito e adesso il team di Mountain View è riuscito a potenziarla e migliorarne l’esperienza d’uso.

Stando a quanto annunciato, il nuovo aggiornamento — già in distribuzione sul Google Play Store, dove l’ultimo update è datato 2 giugno 2022 — porta con sé una migliorata capacità di riduzione dei rumori di sottofondo, una riproduzione audio più rapida e precisa e un’interfaccia utente rinnovata e più facile da utilizzare. A questo proposito, si segnala l’adozione degli standard del Material You con waveform in stile Google Recorder. Un nuovo carosello permette di scegliere l’input tra Suoni attorno a te e Suoni in riproduzione sul tuo telefono, mentre delle schede dedicate permettono di attivare o disattivare e di regolare la riduzione del rumore e il Boost, dunque l’amplificazione dei suoni più deboli, delle frequenze alte o basse e di effettuare una regolazione personalizzata per ciascun orecchio.

Lookout – Visione assistita: modalità immagini e non solo

Il secondo aggiornamento attiene all’applicazione Lookout – Visione assistita di Google e risulta già in distribuzione sul Google Play Store (l’ultimo update reca la data del 31 maggio 2022).

Per quanto concerne quest’app. Big G la descrive come “progettata con e per persone con ipovisione o cecità” e utilizza la visione artificiale per aiutare tali persone nello svolgimento di attività in modo più facile e rapido. Il tutto avviene grazie anche alla fotocamera dello smartphone, che viene utilizzata per semplificare l’acquisizione di informazioni sul mondo circostante in una varietà di modi.

A questo proposito viene segnalata la nuova modalità immagini, che utilizza il più recente modello di machine learning di Google per la comprensione delle immagini e permette all’utente di ascoltare una descrizione delle immagini semplicemente aprendole da una qualsiasi delle app installate sul proprio dispositivo. In aggiunta a questo, il produttore segnala dei miglioramenti per le modalità Testo, modalità Documenti, modalità Etichette prodotti alimentari e modalità Esplorazione. Nel complesso, Lookout – Visione assistita diventa un’app più potente e completa e soprattutto funzionante anche offline, senza dunque doversi sempre appoggiare alla connessione WiFi o di rete mobile del dispositivo.

Il changelog ufficiale di questo nuovo aggiornamento è già disponibile, eccolo in versione integrale con tutti i dettagli:

• La modalità Immagini (beta) può riassumere e offrire dettagli su immagini statiche.

• In modalità Testo e Documenti, migliorato l’ordine di lettura di menu, ricevute e altro testo formattato.

• In modalità Esplora, Lookout rileva oggetti in modo più preciso.

• In modalità Etichette alimentari, Lookout riconosce molti più prodotti alimentari in Brasile e in India.

• Nuovo sound design in modalità Documenti.

Come aggiornare Amplificatore e Lookout – Visione assistita

Gli ultimi aggiornamenti di Amplificatore e Lookout – Visione assistita sono già in distribuzione sul Google Play Store: la prima app sta ricevendo la versione 3.0.344165751 da ieri, 2 giugno 2022, mentre la seconda è stata aggiornata già il 31 maggio 2022 (la versione installata varia in base al dispositivo). Per scaricarli, non dovete fare altro che toccare i badge sottostanti e procedere sul Play Store.

Aggiorna/installa Amplificatore di Google:

Aggiorna/installa Lookout – Visione assistita:

