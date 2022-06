Tra le novità su cui il team di sviluppatori di Google Assistant è al lavoro vi è anche una riprogettazione del suo menu delle impostazioni, in modo da rendere più semplice il controllo e la gestione dell’elenco sempre crescente delle funzionalità supportate.

Un paio di anni fa il colosso di Mountain View ha introdotto una nuova interfaccia dedicata a Google Assistant, mettendo in risalto le impostazioni più popolari e mostrando le altre in ordine alfabetico.

Ebbene, con l’ultima versione di App Google lo staff di 9to5Google è riuscito ad abilitare una nuova organizzazione per il menu delle impostazioni dedicato a Google Assistant, caratterizzata dalla presenza in alto di una barra di ricerca con un selettore di account a destra e tre sezioni principali (Customize your Assistant, Get things done e Manage apps & services) che contengono tutte le altre funzionalità.

Inoltre, in tale nuova riprogettazione per alcune impostazioni è stato cambiato il nome e diverse voci sono state raggruppate nella sezione Home & family (come la gestione dei dispositivi smart home, Face Match e i controlli parentali) e nella sezione Preferred apps & services (Calendario, Musica, Podcast, Video, ecc.).

Al momento non è chiaro se e quando questa riprogettazione sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Google Assistant perde una funzionalità

Alcuni anni fa il team di Google Assistant ha introdotto la possibilità di impostare dei promemoria da assegnare ad una specifica persona all’interno di un gruppo, come ad esempio nell’ambito di una famiglia a un figlio determinato o a uno dei genitori.

Ebbene, stando a quanto si apprende dalla pagina di supporto, tale funzionalità sarà presto eliminata e il colosso di Mountain View suggerisce agli utenti che qualcosa di simile in futuro potrà continuare ad essere fatta attraverso Gmail o Google Chat.

Al momento non è chiaro se la modifica sia destinata ad alcuni mercati specifici o se riguarderà tutti gli utenti. Staremo a vedere.