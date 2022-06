Huawei anticipa l’arrivo dell’estate e lancia tante offerte sui prodotti selezionati del Huawei Store: prende il via oggi l’iniziativa Summer Pre-Sale, con sconti fino al 50% su smartphone, tablet Android, wearable, notebook e non solo. Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Sul Huawei Store sono arrivate le offerte Summer Pre-Sale

Fino al 20 giugno 2022 sono disponibili sul Huawei Store numerose offerte su alcuni dei prodotti del marchio cinese. In più, ogni mercoledì è possibile sfruttare coupon esclusivi per sconti extra su specifiche categorie di prodotti. Le occasioni riguardano smartphone e tablet Android, come Huawei P50 Pro e Huawei Matepad 11, ma anche dispositivi wearable, come Huawei Watch Fit 2, notebook come Huawei MateBook 14 o X Pro 2021, e non solo.

Ecco alcune delle offerte più interessanti dei Summer Pre-Sale del Huawei Store:

Per scoprire tutte le opportunità offerte dall’iniziativa Summer Pre-Sale del Huawei Store potete semplicemente seguire il link qui sotto. Siete riusciti ad approfittare degli sconti?

Tutte le offerte del Huawei Store

Leggi anche: Recensione Huawei P50 Pro