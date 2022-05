Nel corso degli anni gli smartphone da gaming della serie Black Shark di Xiaomi hanno guadagnato mercato grazie alle impressionanti specifiche hardware accessibili a un prezzo particolarmente conveniente rispetto alla concorrenza.

In quest’ottica sembra che il produttore cinese rilascerà a breve Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro a livello globale, dopo averli lanciati in Cina.

Xiaomi annuncia il lancio internazionale della serie Black Shark 5

Un post dalla pagina Facebook ufficiale di Black Shark Malaysia conferma il lancio globale della serie Xiaomi Black Shark 5 previsto per l’8 giugno 2022.

Secondo quanto riportato nel post, gli smartphone da gioco Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro verranno lanciati il giorno 08/06/2022 in diretta alle 19:00 su Facebook e TikTok.

Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro saranno dotati rispettivamente di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e 12 GB di RAM con 256 GB. Black Shark 5 sarà disponibile nelle colorazioni Black e Grey, mentre il modello Pro debutterà nelle colorazioni Black e White.

Black Shark 5 adotta il SoC Snapdragon 870 di Qualcomm, mentre la versione Pro è alimentata dal chipset Snapdragon 8 Gen 1. Black Shark 4 Pro è stato rilasciato nel 2021 con un hardware impressionante che includeva uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, Snapdragon 888 di Qualcomm e un sistema di raffreddamento a liquido a doppio strato.

Per il momento non è stato riferito nessun prezzo per gli smartphone Black Shark 5 nei mercati internazionali, ma a breve potrebbe esserci un annuncio da parte di Xiaomi.

In copertina: Black Shark 4 Pro

