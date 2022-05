La scorsa settimana Google Assistant è sbarcato ufficialmente sugli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4, mettendo così a disposizione degli utenti un nuovo interessante modo per interagire con alcune delle principali funzionalità del device.

Ovviamente nei giorni successivi non sono mancate le lamentele dei possessori di Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic relative ad alcuni “aspetti secondari” legati all’introduzione del supporto a Google Assistant, come ad esempio il peggioramento dell’autonomia a causa del sistema di rilevamento del comando di attivazione dell’assistente.

Un fastidioso bug su Samsung Galaxy Watch4

Ma pare che un certo numero di utenti abbia riscontrato un bug pen più grave dopo l’intallazione di Google Assistant: ci riferiamo ad un problema a causa del quale gli smartwatch di Samsung si disconnettono automaticamente dal telefono a cui sono accoppiati, con successiva impossibilità di riattivare la connessione tra i due device.

In particolare, pare che in caso di tentativo di accoppiare smartwatch e smartphone venga richiesto di procedere come se fosse la prima volta, con la conseguente perdita di tutti i dati e la necessità di riconfigurare l’orologio.

Sempre stando alle segnalazioni, qualcuno è dovuto ricorrere a un hard reset per risolvere il bug, cosa a dir poco frustrante nel caso in cui non si dovesse avere un backup per recuperare i dati.

Lo staff di Android Police ha provato a contattare sia Samsung che Google per avere informazioni più dettagliate su questo fastidioso bug, che pare essere piuttosto diffuso (anche se non dovrebbe riguardare tutti i possessori di Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic).

In passato l’utilizzo di Google Assistant sugli smartwtach Wear OS è stato caratterizzato da qualche bug di troppo e questo nuovo problema non fa altro che confermare che per il team di Google c’è ancora molto da lavorare.

