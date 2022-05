Nelle ultime settimane ci è capitato più volte di occuparci dell’imminente rilascio di un aggiornamento che ha come obiettivo quello di portare il supporto a Google Assistant sugli smartwtach della serie Samsung Galaxy Watch4, ossia una funzionalità che dovrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo di chi ha deciso di acquistare uno degli orologi intelligenti del colosso coreano.

Ebbene, il momento tanto atteso è finalmente arrivato e il team di Samsung ha annunciato che i possessori degli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 potranno sfruttare le potenzialità dell’assistente virtuale di Google.

Samsung Galaxy Watch4 ora può contare su Google Assistant

Samsung ricorda di avere avviato oramai da diversi mesi un’importante collaborazione con Google con l’obiettivo di creare una piattaforma Wear OS unificata, capace di creare una connessione senza interruzioni tra i dispositivi Android.

Questa piattaforma ha tra i propri principali punti di forza il Google Play Store, che consente agli utenti di avere accesso alle app e ai servizi più popolari di Google, come Google Maps, Google Pay e YouTube Music.

L’esperienza di utilizzo di Wear OS migliora con il supporto a Google Assistant, che permetterà di fare affidamento su interazioni vocali più rapide e naturali, risposte immediate alle domande e aiuto mentre sono in movimento.

Il colosso coreano ci tiene a precisare che Google Assistant non va a sostituire Samsung Bixby, che rimane disponibile sui suoi smartwatch.

Ed ecco il video promozionale dedicato all’introduzione del supporto a Google Assistant, già pubblicato lo scorso mese dalla divisione spagnola dell’azienda, che ci offre una dimostrazione di ciò che sarà possibile fare con la nuova funzionalità:

Disponibilità limitata

Arriviamo alla brutta notizia: Google Assistant non sarà disponibile su Samsung Galaxy Watch4 a livello globale ma soltanto in alcuni Paesi, tra i quali purtroppo non figura l’Italia.

Al momento questa soluzione è disponibile in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, supportando 12 lingue. La speranza è che possa arrivare presto anche in Italia.

