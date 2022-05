Lenovo Tab M10 Plus è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 30 maggio 2022. Il nuovo tablet Android, presentato lo scorso febbraio durante il Mobile World Congress, è pensato per lo streaming e lo studio e viene commercializzato in versione Wi-Fi e Wi-Fi + LTE.

Lenovo Tab M10 Plus arriva in Italia: ecco i prezzi e dove acquistarlo

Lenovo Tab M10 Plus (3a gen) è disponibile da oggi nel nostro Paese, a distanza di circa tre mesi dalla presentazione ufficiale. Progettato con cornici sottili su tutti e quattro i lati, offre un display LCD IPS 2K (2000 x 1200 pixel) da 10,61 pollici con 400 nit di luminosità ed è pensato per l’intrattenimento, ma non solo.

La certificazione TÜV per la ridotta emissione di luce blu semplifica le sessioni di studio prolungate, la scrittura di appunti e note attraverso la Lenovo Precision Pen 2 (opzionale) e l’app Lenovo Instant Memo. Il pennino offre 4096 livelli di pressione e una batteria di lunga durata. Grazie ai quattro speaker compatibili con Dolby Atmos, risulta l’ideale per vedere film e serie TV attraverso i vari servizi di streaming (come Netflix, Prime Video e Disney+).

Mette a disposizione due processori in base alla versione: quella Wi-Fi dispone di un MediaTek G80 (2 A75 da 2,0 GHz + 6 A55 da 1,8 GHz), affiancato da 3 o 4 GB di RAM e da 32, 64 o 128 GB di memoria interna eMCP (espandibile fino a 1 TB con microSD), quella LTE di un Qualcomm Snapdragon 680 con 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna uMCP (sempre espandibile fino a 1 TB con microSD).

Ecco la scheda tecnica completa di Lenovo Tab M10 Plus:

display LCD IPS da 10,61 pollici a risoluzione 2K con luminosità fino a 400 nit

processore MediaTek G80 (Wi-Fi) o Qualcomm Snapdragon 680 (LTE)

3 o 4 GB di RAM (Wi-Fi), 4 o 6 GB di RAM (LTE)

32 (solo Wi-Fi), 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Wi-Fi dual band, LTE (solo sull’apposita versione), Bluetooth 5.0, A-GPS, USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

fotocamera frontale da 8 MP con FF

fotocamera posteriore da 8 MP con AF

quattro altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos

batteria da 7.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20 W

Android 12

dimensioni: 251,2 x 158,8 x 7,45 mm, peso di 465 g

Lenovo Tab M10 Plus sarà disponibile all’acquisto in Italia nelle prossime ore su Lenovo.com, Spazio Lenovo (a Milano) e presso le principali catene di elettronica al prezzo di partenza di 229 euro (versione Wi-Fi 4-64 GB) e di 289 euro (LTE 4-128 GB). Due le colorazioni tra cui scegliere: Storm Grey e Frost Blue.

