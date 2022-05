In occasione di Google I/O 2022 il team del colosso di Mountain View ha deciso di offrirci una sorta di “assaggio” di Google Pixel Tablet, il primo dispositivo di questo tipo dell’azienda che dovrebbe arrivare sul mercato non prima del prossimo anno.

Nelle settimane successive all’evento, in Rete le indiscrezioni relative a questo device hanno iniziato a farsi un po’ più insistenti anche se, allo stato attuale, ci si muove soprattutto nel campo delle speculazioni: di certo, eccezion fatta per il processore Google Tensor, sulla dotazione tecnica di Google Pixel Tablet ancora c’è davvero poco.

Ebbene, il nome del primo tablet di Google è apparso un un elenco di device Universal Stylus Initiative (USI), organizzazione che vuole creare uno standard per i pennini stilo in modo che qualsiasi accessorio supportato funzioni con ogni dispositivo certificato.

Google è entrata nell’Universal Stylus Initiative nel 2018 con una serie di Chromebook che supportando lo standard USI, la cui versione 2.0 è stata annunciata nel febbraio di quest’anno (con la ricarica wireless NFC).

Google Pixel Tablet dovrebbe vantare il supporto al pennino

Nel database dell’ Universal Stylus Initiative ha fatto la propria apparizione un tablet di Google con nome in codice “Tangor“, definito semplicemente “Tablet”:

Ricordiamo che in occasione di Google I/O 2022 il team del colosso di Mountain View non ha svelato il nome ufficiale del suo primo tablet e “Google Pixel Tablet” è il nome usato dagli addetti ai lavori già da molto prima: ciò, pertanto, non ci consente di essere certi che “Tangor” sia lo stesso dispositivo che dovrebbe essere lanciato nel 2023.

In attesa di saperne di più, al momento questo tablet di Google pare essere il primo dispositivo Android capace di supportare lo standard Universal Stylus Initiative ma è probabile che presto anche altri produttori decidano di puntare su tale soluzione per i loro device.