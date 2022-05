Ad inizio del mese di maggio, in occasione del Google I/O, Google ha anticipato l’arrivo dei nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, attesi al debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi. Oggi si torna a parlare dei nuovi smartphone con una vera e propria sorpresa. Per alcune ore, infatti, un prototipo di Google Pixel 7 è stato disponibile su eBay.

L’utente che ha inserito l’annuncio di vendita ha anche allegato alcune immagini che ci mostrano da vicino il nuovo smartphone di Google in una variante nera. Ecco i dettagli sul prototipo del futuro smartphone di Google apparso su eBay.

Un prototipo del Google Pixel 7 è apparso su eBay per alcune ore

La galleria che trovate a fine articolo racchiude tutte le immagini del prototipo di Google Pixel 7 brevemente in vendita su eBay. Le foto in questione ci mostrano ogni angolazione dello smartphone, compreso il display acceso. La scocca posteriore presenta un vetro posteriore nero lucido che contrasta nettamente con il modulo delle fotocamere che, come già ampiamente confermato da Google con i primi render, presenta uno sviluppo orizzontale.

Da notare come in una delle foto scattate da questo misterioso utente si può notare il riflesso di un altro smartphone che sembrerebbe essere il nuovo Pixel 7 Pro. Nell’annuncio su eBay, il venditore sottolineava la presenza di Android 13 e di “app Pixel in fase di sviluppo”. Nella foto del display, inoltre, si nota la presenza della memoria interna da 128 GB.

I nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Il debutto ufficiale è programmato per il prossimo autunno. Lo sviluppo degli smartphone è ancora in corso. Il prototipo avvistato brevemente online potrebbe essere ancora lontano dal modello che entrerà in produzione. Nuovi aggiornamenti sullo smartphone arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.