A pochi giorni dal rilascio della versione 102 stabile, Google ha rilasciato la versione beta 103 del suo browser Chrome che si concentra sui miglioramenti ai tempi di caricamento delle pagine e sui nuovi strumenti per gli sviluppatori Web.

Ecco le novità di Google Chrome Beta 103

Google Chrome 103 beta migliora il precaricamento del codice dai server per caricare ancora più velocemente il sito che si desidera visitare. L’aggiornamento riduce il tempo di caricamento dei siti di alcuni millisecondi, contribuendo a fornire all’utente un’esperienza complessivamente più fluida.

Chrome sta inoltre aggiungendo il supporto per il formato .avif, consentendo ad app Web come Twitter di funzionare anche con file multimediali di questo tipo che dovrebbero occupare meno spazio rispetto ad altri come .png o .jpeg.

Un’altra novità riguarda il fatto che ora le app Web possono accedere ai caratteri archiviati localmente sul dispositivo, in modo da poterli renderizzare senza la necessità che vengano importati.

Come ottenere Google Chrome Beta 103

Google Chrome beta è installabile attraverso Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file di installazione disponibile su APK Mirror. La versione desktop è disponibile sul sito web di Chrome e offrirà automaticamente la versione giusta per il sistema operativo in esecuzione.

Potrebbe interessarti: Ecco come funziona la ricerca delle immagini con Lens su Google Chrome desktop