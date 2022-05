Tra le tante novità degli ultimi giorni che riguardano l’ecosistema Samsung ne troviamo anche due piuttosto interessanti relative a Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Z Fold3.

Come entrare nel programma beta di Samsung Galaxy Watch4

A distanza di poche ore dall’annuncio dell’apertura di un programma beta per Samsung Galaxy Watch4 il colosso coreano è già pronto per dare il via a tale interessante iniziativa.

Negli Stati Uniti, infatti, gli utenti hanno già la possibilità di registrarsi per ricevere la prima versione beta per lo smartwatch del colosso coreano, che dovrebbe introdurre alcuni miglioramenti all’interfaccia personalizzata di Samsung di Wear OS.

All’apertura dell’app Samsung Members, nel carosello viene visualizzata la voce “One UI Watch Beta” e la relativa pagina spiega che il programma beta consentirà agli utenti di visualizzare in anteprima nuove funzionalità e modifiche all’interfaccia.

Questi sono i passaggi da seguire per prendere parte al One UI Watch Beta Program:

Nell’app Samsung Members, accedi con il tuo account Samsung. Se non disponi di un account Samsung, crea un account sul sito Samsung Account. Una volta effettuato l’accesso all’app Samsung Members, seleziona “Avvisi > Registrazione per il programma One UI Watch Beta”. Compila e invia il modulo di domanda. Se soddisfi i criteri di partecipazione, verrai iscritto al programma One UI Watch Beta.

Una volta iscritti con successo al programma Beta, gli utenti riceveranno le notifiche di aggiornamento all’inizio della Beta. Per installare il software Beta è necessario selezionare “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa” oppure utilizzare il menu di aggiornamento nell’app Galaxy Wearable. Samsung precisa che gli aggiornamenti software beta vengono distribuiti gradualmente ai partecipanti al programma One UI Watch Beta.

Al momento pare sia necessario avere anche uno smartphone Samsung per aderire al programma e probabilmente sarà necessario attendere il 2 giugno 2022 per il rilascio della prima versione beta per Samsung Galaxy Watch4. Staremo a vedere.

Expert RAW sbarca su Galaxy Z Fold3

Samsung ha lanciato l’app Expert RAW lo scorso anno per il Samsung Galaxy S21 Ultra, promettendo che l’applicazione sarebbe successivamente arrivata su altri device.

All’inizio di quest’anno l’app è quindi sbarcata sulla serie Samsung Galaxy S22 e adesso è arrivato il turno di Samsung Galaxy Z Fold3.

Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 1.0.02.6 di Expert RAW e tra le novità introdotte vi sono, oltre al supporto per lo smartphone pieghevole di Samsung, miglioramenti per la qualità dell’immagine e tempi di elaborazione più rapidi in condizioni di scarsa illuminazione.

L’applicazione può essere scaricata dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link.

