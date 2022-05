Potrebbe essere il momento giusto per acquistare Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ o Samsung Galaxy S22 Ultra: il trio di smartphone di punta di questo inizio 2022 del produttore sud-coreano è infatti disponibile in offerta a prezzi davvero interessanti, tra i migliori a disposizione online in questo momento. Questo grazie all’extra sconto offerto da un coupon: andiamo a scoprirlo.

Che prezzi per la famiglia Samsung Galaxy S22 in offerta con coupon

Lanciata lo scorso febbraio, la serie Samsung Galaxy S22 non fa di certo parte della fascia più economica degli smartphone Android: come probabilmente saprete Galaxy S22 parte da un prezzo consigliato di 879 euro per la versione 8-128 GB, e con i modelli Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra si sale ancora di più arrivando a rispettivamente 1079 euro e 1279 euro per le versioni “base”.

Se questi prezzi vi spaventano, ma non volete comunque rinunciare ad acquistare un Galaxy S22, sappiate che ora potete portarvi a casa gli smartphone a cifre decisamente più interessanti a poco più di tre mesi dal lancio. Il trio di flagship fa parte dei dispositivi in offerta con l’iniziativa Fresh Sales edays di eBay ed è compatibile anche con il coupon MENO15EDAYS che regala un extra sconto del 15% su una selezione di prodotti.

Come utilizzare il coupon? Semplicissimo: basta aggiungere uno dei dispositivi aderenti al carrello, come ad esempio uno dei Samsung Galaxy S22, e digitare MENO15EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali nel modulo di pagamento. Il coupon prevede un extra sconto del 15% fino a un massimo di 100 euro e può essere utilizzato per un massimo di due volte per utente entro le 23:59 del 29 maggio 2022.

Ecco i prezzi ai quali potete acquistare la serie Galaxy S22 (coupon già compreso):

Se siete interessati a scoprire altre offerte dell’iniziativa compatibili con il coupon potete seguire questo link. Per gli indecisi sono disponibili le nostre recensioni di tutti e tre gli smartphone.

