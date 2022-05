Realme ha appena annunciato un nuovo tablet di fascia media in Cina. Realme Pad X è dotato di uno schermo LCD 2K da 11 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’84,6% ed è basato sul SoC Snapdragon 695 abbinato a un massimo di 6 GB di RAM.

Il nuovo tablet di Realme sfoggia un corpo in metallo ultrasottile spesso 7,1 mm ed è munito di una fotocamera frontale ultra grandangolare da 105°, quattro altoparlanti con Dolby Atmos, Smart PA, inoltre è alimentato da una batteria da 8340 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Realme Pad X è abbinabile a una stilo e tastiera venduti separatamente. La stilo supporta una sensibilità alla pressione di 4096 livelli, una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, un pulsante nascosto a 360° e la ricarica magnetica.

La tastiera può essere accoppiata con il tablet tramite Bluetooth, ha una corsa dei tasti di 1,3 mm, è dotata di tasti di scelta rapida multifunzione ed è realizzata in pelle ecologica.

Specifiche di Realme Pad X

Schermo LCD 2K da 11 pollici (2000 x 1200 pixel) con luminosità fino a 450 nit, attenuazione CC

SoC Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G con GPU Adreno 619

4 GB di RAM con 64 GB di memoria interna, oppure 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 con microSD

Android 11 con realme UI 3.0 per Pad

Fotocamera posteriore da 13 MP

Fotocamera frontale ultra grandangolare da 8 MP 105°

Quattro altoparlanti, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Certified

Connettività Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 di tipo C

Batteria da 8340 mAh (tipica), ricarica rapida da 33 W

Spessore: 7,1 mm; Peso: 499 g

Disponibilità e prezzi di Realme Pad X

Realme Pad X è disponibile nei colori verde fluorescente, blu mare e grigio stella a un prezzo di 1.299 yuan (circa 180 euro) per il modello da 4 GB di RAM con 64 GB di archiviazione, mentre il modello da 6 GB di RAM con 128 GB di memoria interna costa 1.599 yuan (circa 222 euro).

La stilo Realme ha un prezzo di 499 yuan (circa 69 euro) e la Smart Keyboard ha un prezzo di 399 yuan (circa 55 euro). I prodotti sono attualmente disponibili su ordinazione e saranno in vendita in Cina dal 31 maggio. Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione di questi prodotti in altri mercati.

