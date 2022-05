Il colosso cinese Huawei ha da poco annunciato una partnership con Skyscanner, il motore di ricerca internazionale di voli, con l’obiettivo di offrire ai propri utenti nuove funzionalità per la ricerca di voli, hotel, soluzioni di autonoleggio, attraverso Petal Search.

I Huawei Mobile Services si arricchiscono, dunque, di tutte le possibilità offerte da Skyscanner, aiutando gli utenti nella pianificazione dei propri viaggi estivi.

Petal Search di Huawei ottiene tutte le informazioni provenienti da Skyscanner

Huawei ha integrato nei propri servizi HMS (Huawei Mobile Services), nello specifico in Petal Search e Petal Maps, tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione da Skyscanner (che può contare su una rete di oltre 1000 fornitori): d’ora in avanti, per gli utenti Huawei sarà molto più comodo cercare e confrontare voli, hotel e soluzioni di autonoleggio, in tutto il mondo, direttamente dalle app incluse con il proprio smartphone.

Con le nuove funzionalità di Petal Search, Huawei ha pensato agli utenti che stanno pianificando un viaggio, mettendo loro a disposizione indicazioni e consigli (basati su contenuti locali e globali) all’interno della apposita sezione dedicata ai viaggi, chiamata Petal Viaggi, alla quale si può accedere tramite Petal Search (sia da app che da web), Huawei Assistant o tramite uno swipe verso il basso sugli smartphone Huawei.

Attraverso Petal Search Skyscanner sarà disponibile per i 40 milioni di utenti attivi mensili di Huawei Petal Search in 170 Paesi e per gli oltre 28 milioni di utenti attivi mensili di Petal Maps in 160 Paesi. Petal Search rende così accessibili ai suoi utenti gli stessi contenuti e gli stessi prezzi competitivi disponibili per gli utenti di Skyscanner.

Le funzionalità di Skyscanner su Petal Search sono al momento disponibili in Europa ma, secondo previsioni, verranno estese a livello globale. Di seguito, riportiamo le parole di Sonja Balcer, direttore dell’Affiliate Marketing di Skyscanner:

“Siamo entusiasti di collaborare con Huawei per ampliare le possibilità di ricerca dei voli su Petal Search con le nostre API leader del settore. Gli utenti di Petal Search ora potranno trovare milioni di combinazioni di voli per destinazioni in tutto il mondo e nel palmo delle loro mani avranno a disposizione i voli con i prezzi più competitivi e otterranno risultati ancora più veloci. Questa collaborazione arriva in un momento importante per il settore del turismo e non vediamo l’ora di festeggiare importanti successi sia a livello globale sia locale nei prossimi mesi e anni“.

La partnership arriva in un periodo di ripresa per il trasporto aereo

Huawei e Skyscanner hanno deciso di unirsi in un momento di ripresa nel settore viaggi, grazie anche al fatto che stanno allentando le restrizioni alle frontiere in tutto il mondo, con le compagnie aeree che iniziano a registrare nuovamente numeri interessanti e i viaggiatori che hanno già iniziato a pianificare le vacanze estive.

Secondo un sondaggio commissionato da Skyscanner, l’86% dei viaggiatori prevede di spendere (in viaggi) una cifra uguale o superiore rispetto al periodo pre-pandemia, con il desiderio di viaggiare che è a livelli molto alti in varie zone del mondo: a testimoniare ciò, sono i volumi di ricerca globali, dai quali si può constatare un aumento del 20%, solo considerando marzo rispetto a febbraio.

Di seguito, vi riportiamo le parole di Jaime Gonzalo, Vice-Presidente di Huawei Mobile Services Europe:

“Con la ripresa del turismo e la crescita della fiducia dei consumatori, riteniamo che questo sia il momento ideale per incoraggiare i consumatori a ricominciare a viaggiare. Vogliamo favorire il desiderio di avventura delle persone creando partnership nuove e rafforzando quelle esistenti con brand del settore così da rendere Petal Search un compagno di viaggio efficiente e affidabile. L’arrivo di Skyscanner in Petal Search dimostra il nostro impegno a continuare ad ampliare l’offerta per i nostri utenti e segna una nuova e importante occasione per il nostro lavoro di collaborazione con i leader e gli innovatori del mercato. Petal Search sfrutta le più recenti innovazioni tecnologiche per fornire ai consumatori di tutto il mondo funzionalità di ricerca cognitiva. L’obiettivo è fornire un’esperienza di ricerca ricca di contenuti e servizi di qualità, collaborando con brand e aziende leader in tutti i settori per soddisfare le esigenze degli utenti Huawei.”

Per sfruttare i nuovi servizi messi a disposizione su Petal Search, grazie alla nuova partnership tra Huawei e Skyscanner, basterà visitare la pagina dedicata raggiungibile tramite il link sottostante.

Cerca i voli dal tuo smartphone con Petal Search

