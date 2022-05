La MIUI di Xiaomi e una delle interfacce più ricche di funzionalità in ambito Android, poiché offre moltissime opzioni e strumenti di personalizzazione che permettono di avere il pieno controllo del sistema. A breve la MIUI potrebbe persino aggiornare in background i giochi installati sul dispositivo ancora prima del rilascio dell’update.

Analizzando il codice dell’ultima versione dell’app Mi Security, il membro senior di XDA kackrz ha trovato le prove di una nuova funzionalità MIUI che scaricherà automaticamente i nuovi aggiornamenti di gioco in background non appena saranno disponibili.

Se abilitata, la funzione può scaricare automaticamente nuovi contenuti di gioco quando il dispositivo è connesso al Wi-Fi e lo schermo è spento, tuttavia non è del tutto chiaro a cosa si riferisca esattamente il termine “predownload” presente nelle stringhe di testo all’interno del codice.

MIUI potrebbe consentire il “pre-download” dei contenuti di gioco in background

Apparentemente questa funzionalità scaricherà semplicemente i nuovi aggiornamenti del gioco quando verranno rilasciati, ma ciò non avrebbe senso considerando che il Google Play Store offre da tempo aggiornamenti automatici delle app, pertanto il termine “predownload” potrebbe effettivamente riferirsi alla possibilità di scaricare nuovi contenuti di gioco in anticipo, prima che l’aggiornamento venga effettivamente rilasciato sull’app store dallo sviluppatore.

In questo modo gli utenti non dovrebbero perdere tempo a scaricare il nuovo update e potrebbero iniziare subito a giocare all’ultima versione non appena disponibile.

A giudicare dalle stringhe di testo presenti nel codice sembra che il download dei contenuti di gioco in background funzioni solo con giochi selezionati e presumibilmente solo con quelli scaricati dall’app store di Xiaomi.

Non è chiaro se la funzionalità di aggiornamento dei contenuti di gioco in background sarà limitata alla versione cinese della MIUI o se diventerà disponibile a livello globale, inoltre non sappiamo né se né quando Xiaomi prevede di distribuire la funzionalità agli utenti.

